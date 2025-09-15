كيت بلانشيت تخطف الأضواء في حفل توزيع جوائز إيمي برايمتايم 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 04:02 صباحاً - مع التواجد الفني الكثيف الذي يشهده مسرح بيكوك بلوس أنجلوس حيث بدأت تتوافد النجوم والنجمات لحضور حفل توزيع جوائز إيمي برايمتايم 2025 في نسخته الـ 77، خطفت النجمة العالمية كيت بلانشيت الأضواء فور وصولها السجادة الحمراء لالتقاط الصور التذكارية للحفل قبل توزيع الجوائز داخل المسرح. وقد استُقبلت النجمة بحفاوة وسط هتافات المصورين.

كيت بلانشيت تشارك في حفل جوائز إيميم بـ Disclaimer

ظهرت كيت بلانشيت Cate Blanchet على السجادة الحمراء ببدلة سوداء، مكشوفة من الظهر، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلاً على ظهرها وكتفيها، بينما اعتمدت مكياج رقيق كعادتها دائماً، مما أضفى على إطلالتها أنوثة وبريق ناعم.

وتشارك بلانشيت في الحفل السنوي بمسلسل الإثارة النفسي Disclaimer، المقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة رينيه نايت، والتي صدرت عام 2015.

يشارك بلانشيت بطولة العمل؛ ليلي جورج، كيفن كلاين، ساشا بارون كوهين، كودي سميت-ماكفي، لويس بارتريدغ، ليزلي مانفيل، مع إنديرا فارما بدور الراوية.

وقد عُرض المسلسل لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي العام الماضي 2024، ولاقى حينها استحسان الجمهور والنقاد.

تدور أحداث المسلسل المكون من سبعة أجزاء حول كاثرين ريفنسكروفت، التي تقوم بدورها الممثلة العالمية كيت بلانشيت، وهي صحفية لديها أسرار تخفيها، ولديها ماضٍ يحمل في طياته الكثير، تتمتع كاثرين ببعض الصفات الغليظة، وعدم المرونة في إصدار الأحكام، فهى تصدر أحكاماً حادة وسريعة، نابعة من العقاب وليس التعاطف، ليست مبنية على حقائق مطلعة، بل فقط مجرد مزاعم، وأقاويل سابقين ترددها دون تدقيق، بنيت سمعتها على آثام وتجاوزات الآخرين، حتى ألحقت الضرر بكثيرين بسبب أحكامها هذه؛ ليخرج واحد من ضحايا مزاعمها ويقرر الانتقام بطريقته.

يصل إلى كاثرين كتاب من مجهول، تكون فيه هي وماضيها بطلاً أساسياً في الكتاب، ما يحول حياتها فجأة إلى حجيم، ويكشف أحلك أسرارها، وبينما تسابق كاثرين للكشف عن هوية الكاتبة الحقيقية، تضطر إلى مواجهة ماضيها قبل أن يدمر حياتها وعلاقاتها مع زوجها روبرت وابنهما نيكولاس.

نجوم السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي

توافد عدد كبير من النجوم والمشاهير ليشهدوا ليلة تكريم أفضل المسلسلات والبرامج التلفزيونية خلال حفل توزيع جوائز إيمي، وجاء من بينهم؛ سيلينا غوميز وخطيبها بيني بلانكو، كيت بلانشيت، كوينتا برونسون، بيدرو باسكال، سيدني سويني، كاسي دي لورا، ديني ديركتو، إليزابيث واغمايستر، هيذر ماكماهان، بريشا ويب، ألبرت لورانس، زانا روبرتس راسي، ليتي ساهاغون، عارضة الأزياء البرازيلية كارولين ريبيرو، ميلفين روبرت، نيشيل تورنر وكيفن فرايزر، لوسي والش، الراقص ومصمم الرقصات الأمريكي ديريك هوف، جين روبنستين، زوري هول، جيرارد هول، باتريك غوميز، برونوين نيوبورت، سكوت إيفانز، إيمانويل رابوتي، سوزان ديغونغ، بول توماس تشين، جيد إس. ديفيس، بايغ زيمر، غريتا كاساغراندي، صوفيا سونغ، بينيديتا فينوتشي، جيسيكا رودس، الكاتبة الكوميدية البريطانية بيشا ك. آلي، عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شايك، جاستين لوب، هانا بوس، ديبورا تشان، فيدرا باركس، شون هاتوسي وزوجته الممثلة كيلي ألبانيز، بول ثورين، والتون غوغينز، جيف روزنبيرغ، والتون غوغينز وزوجته المخرجة ناديا كونرز، روز أبدو، أندرو لو، أندرو ماتارازو، كارولين ليبكا، جو ماند، باتريك بول، الممثلة الأسترالية شبانة عزيز، مارتا بوزان، أماندا مارساليز، جو ماند، سارة بوك، ماريو لوبيز، سام نيفولا، إينوكا أوكوما، ديتشن لاكمان، ويليام ستنانفورد، مارك إنديليكاتو، سوبريا غانيش، جاكي تون، ريان كين، بول دبليو داونز، ديسي ليديك، جين ستاتسكي، مولي غوردون، جيسون سيجل وكايلا رادومسكي، سامانتا ريلي، تشيس سوي وندرز، المنتجة لورين ليفرانك، ميغان ستاتلر، رين غوب، جيل ريسك وولف، دان فوجلمان والممثلة كايتلين تومسون، كيب كروغر، إيزا بريونيس، سارة كاثرين هوك، والمزيد من النجوم.

