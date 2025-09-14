جيهان علامة في أحدث صور عائلية مميزة.. لقطة رومانسية جمعتها بزوجها راغب علامة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 11:09 مساءً - نشرت جيهان علامة مجموعة صور عبر ستوري حسابها على إنستغرام، منها واحدة جمعتها بزوجها السوبرستار راغب علامة وولديهما خالد ولؤي، طغى عليها أجواء عائلية سعيدة من جلستهم الصباحية وهم يتناولون فطور المناقيش مع الخضار والعصير، وصورة أخرى رومانسية من منظر الغروب جمعتها بزوجها السوبرستار راغب علامة من منزلهم، بالإضافة لصورة جمعت الأم جيهان بابنها خالد في لقطة جميلة ومميزة.

راغب علامة وزوجته وولداهما خالد ولؤي يستمتعون بوقتهم



تحرص مصممة المجوهرات جيهان علامة دائمًا على توثيق اللحظات العائلية السعيدة الدافئة ومشاركتها مع متابعيها عبر صفحتها على إنستغرام. بعيدًا من الأجواء الفنية، نشرت جيهان علامة عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة عائلية ضمتها وزوجها السوبرستار راغب علامة وولديهما خالد ولؤي بجلسة عائلية صباحية هادئة بعيدًا عن الصخب من أحد المطاعم وهم يستمتعون بوقتهم كأي أفراد عائلة عادية أخرى. حيث أطلوا جميعهم بملابس رياضية وكانوا يتحلقون حول طاولة صغيرة يتناولون "الترويقة" (الفطور) من المناقيش والخضار والعصير. ووضعت جيهان كلمة LOVE على الصورة مع خلفية أغنية راغب علامة الشهيرة "قولي لجيرانك". وعلقت على الصورة "احلى صبحيّة مع حبايب روحي" وتميزت اللقطة بالدفء العائلي والعفوية والبعد عن التصنع.

نشرت جيهان علامة عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة عائلية من جلسة صباحية وهم يتناولون الفطور

جيهان علامة وابنها خالد بصورة مميزة



كذلك نشرت جيهان علامة صورة أخرى عبر ستوري حسابها على إنستغرام وهي تلتقط سيلفي جمعتها بابنها البكر خالد وهو يعانقها ويحتضنها وهما يضحكان ووضعت تعليقًا لابنها على الصورة: "قلبي". وفي كل مرة تنشر جيهان علامة صورًا مع ولديها تتردد عبارة "تبدين كشقيقتهما"، حيث يُجمع المعلقون أنها تبدو في مثل سنهما وبعمر الشباب حيث يعبر المتابعون عن إعجابهم بجمال وأناقة جيهان والعلاقة الجميلة والمرحة التي تربطها بولديها.

نشرت جيهان علامة عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة مع نجلها البكر خالد

لقطة رومانسية جمعت جيهان علامة بزوجها راغب علامة



بدورها، لفتت الصورة الرومانسية لـ جيهان علامة وزوجها السوبرستار راغب علامة والتي التقطت عند غروب الشمس، الأنظار، حيث نشرت جيهان صورة عبر ستوري حسابها على إنستغرام على وقع أغنية راغب "شو عامل فيي" وهما واقفان على شرفة منزلهما بالقرب من بعضهما وتتكىء على كتفيه وتحتضنه وهما يراقبان مشهد الغروب والبحر. ووضعت تعليق رمز القلب من دون أي عبارات أخرى. فالصورة وتعليق القلب كانا كافيين للتعبير عن الحب.

وتجدر الإشارة إلى أن جيهان علامة وفي كل مرة تنطلق شائعات تطال حياتها الخاصة مع راغب علامة لا تعيرها أهمية أو تردّ عليها. ومنها أحيانًا ما يتردد من شائعات الانفصال بينهما بسبب غيرتها الشديدة من المعجبات وتصرفاتهن معه. فتكتفي جيهان علامة إما بعدم الردّ وإعطاء الموضوع أهمية أو تقوم بنشر صورة لهما معًا، أو صورة لراغب بمفرده ومنها مؤخرًا عندما نشرت صورة له بمفرده عبر ستوري حسابها على إنستغرام ووضعت عليها كلمة "ملكي"، نافية بهذه الطريقة كل الأقاويل حول انفصالهما وتزامن ذلك مع البلبلة التي رافقت حفله المثير للجدل في الساحل الشمالي في يوليو الفائت.

لقطة رومانسية جمعت راغب علامة وزوجته جيهان على شرفة منزلهما أثناء الغروب- الصورة سكرين شوت من حسابها على إنستغرام



