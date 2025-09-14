في ليلة استثنائية وأمام أكثر من ٧٠ ألف متفرج في لاس فيغاس … الملاكم الأميركي تيرينس كروفورد بطلاً للعالم بلا منازع في وزن فوق المتوسط

في ليلة استثنائية احتشد فيها أكثر من ٧٠ ألف متفرج داخل ملعب أليجيانت في مدينة لاس فيغاس الأميركية، يتقدمهم معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، تُوّج الأميركي تيرينس كروفورد بطلاً للعالم بلا منازع في وزن فوق المتوسط (Super Middleweight)، إلى جانب حزام مجلة “ذا رينغ” المرموقة، بعد فوزه الكبير بإجماع الحكام، على المكسيكي ساؤول “كانيلو” ألفاريز في النزال الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٥.

ورفع كروفورد رصيده إلى ٣٢ انتصاراً دون أي هزيمة، منها ٣١ بالضربة القاضية، مقدماً أداءً أكد من جديد مكانته كأحد أعظم الملاكمين في جيله. وبفوزه هذا، جمع الأحزمة الكبرى ليصبح بطلاً موحداً في إنجاز نادر الحدوث في تاريخ الملاكمة الحديثة.

لحظة إعلان الفوز تزيّنت الحلبة بالأحزمة العالمية وسط تفاعل جماهيري صاخب، حيث ارتدى كروفورد الأحزمة التي ظفر بها، مرسخّاً بذلك موقعه في صدارة اللعبة، وأضفى على الأمسية طابعاً تاريخياً يليق بمكانة هذا النزال الذي وُصف بـ “نزال القرن”.

المواجهة بين كانيلو ألفاريز وتيرينس كروفورد بدأت بحذر في الجولات الأولى، حيث اعتمد الملاكم الأميركي على الحركة السريعة، فيما ركز المكسيكي على السيطرة على مركز الحلبة والضغط باللكمات للجسم. ونجح كروفورد في فرض أسلوبه خلال الجولات الثالثة حتى السادسة بفضل دقة ضرباته، إذ أصاب خصمه بلكمات يسارية متكررة وأظهر مرونة كبيرة في الإفلات من الضغط، ما منحه أفضلية نسبية في منتصف النزال. ومع ذلك، لم يتراجع كانيلو، إذ رد بسلسلة من اللكمات القوية للجسم والوجه، وأشعل المدرجات بمحاولاته لفرض قوته البدنية. وشهدت الجولة السابعة تفوقاً واضحاً لكروفورد بفضل دقة اللكمات وتنوعها، قبل أن يتعرض لاصطدام بالرأس في الجولة الثامنة تسبب في توقف قصير. ومع استئناف الجولة التاسعة، استعاد كانيلو توازنه وأطلق يمناه القوية على وجه كروفورد، ليعيد الحماس للمواجهة. ومع تقدم الجولات، بدا النزال متكافئاً إلى حد كبير.

في الجولتين العاشرة والحادية عشرة، حاول كانيلو فرض ضغطه لكنه عانى أمام حركة كروفورد السريعة التي مكنته من تفادي الحصار والرد بسلسلة من اللكمات الدقيقة، أبرزها ثلاثية قوية في ختام الجولة العاشرة. ومع دخول الجولة الأخيرة، تحولت المواجهة إلى تبادل مفتوح بعيد عن التكتيك، حيث أصاب كانيلو خصمه، لكن الإرهاق بدا واضحاً عليه، إذ لم يستطع الاقتراب أو السيطرة. وهو ما دفع كروفورد لتكثيف هجماته ويهز خصمه بوضوح، مانحاً نفسه أفضل جولة له في النزال، لينجح بعدها بنيل الفوز عن جدارة.

من جهة أخرى، سبق النزال الرئيسي ثلاث نزالات مساندة قوية ألهبت الأجواء، حيث استهل البطل السعودي محمد العقل الأمسية بتألق لافت في وزن الريشة الفوقي (Super Featherweight)، بعدما قدّم عرضاً قوياً أمام الأميركي ترافيس كروفورد، وحسم المواجهة بقرار إجماعي بعد عشر جولات مثيرة، ليحقق انتصاراً ثميناً يعزز من مكانته على الساحة العالمية وسط تشجيع جماهيري كبير.

وفي وزن المتوسط الفوقي (Super Middleweight)، قدّم الفرنسي كريستيان مبيلي والغواتيمالي ليستر مارتينيز واحدة من أكثر النزالات قوة وندية، حيث تبادل الطرفان اللكمات على مدار عشر جولات انتهت بتعادل منقسم (Split Decision Draw)، ليغادر كلاهما الحلبة دون خسارة وسط تصفيق الجماهير.

واختتمت المواجهات في وزن الوسط الخفيف (Super Welterweight)، حيث نجح الإيرلندي كالوم والش في تحقيق فوزٍ مستحق على الأميركي فرناندو فارغاس جونيور بقرار إجماعي بعد عشر جولات متكافئة، ليمنح ختام الأمسية زخماً إضافياً قبل القمة الكبرى.

وفي وقت مبكر، شهدت الحلبة أيضاً، إقامة نزالات البطاقة التمهيدية (Prelims)، ففي وزن الوسط الخفيف (Super Welterweight)، تمكن الأميركي براندون آدامز من التفوق على الأوكراني سيرهي بوهاتشوك بقرار إجماعي بعد عشر جولات قوية، فرض خلالها آدامز إيقاعه الهجومي حتى النهاية.

أما في الوزن الثقيل (Heavyweight)، فقدّم الأميركي جيرماين فرانكلين عرضاً صلباً مكنه من الفوز على الكازاخستاني إيفان ديشكو بقرار إجماعي بعد عشر جولات شهدت تبادلاً قوياً للكمات، رجّحت فيها خبرة فرانكلين كفته.

وفي وزن الريشة الفوقي (Super Featherweight)، فقد خطف الياباني ريتو تسوتسومي الأضواء بعدما أنهى نزاله أمام الأميركي خافيير مارتينيز بالضربة القاضية في الجولة الأولى، مؤكداً جاهزيته بأداء هجومي خاطف.

وكان النجم السعودي ساطعاً في وزن خفيف الوسط (Super Lightweight)، حيث حقق سلطان المحمد انتصاراً مهماً على الأميركي مارتن كارابالو بقرار إجماعي بعد أربع جولات، وسط تشجيع جماهيري لافت للبطل السعودي.

وجاءت المفاجأة في وزن خفيف الثقيل (Light Heavyweight)، حيث أسقط الكوبي رايكو سانتانا خصمه الأميركي ستيفن نيلسون بالضربة القاضية في الجولة الأولى، ليحسم المواجهة منذ بدايتها.

واختُتمت المواجهات الأولية بنزال مثير في وزن الوسط الخفيف (Super Welterweight)، تمكن خلاله المكسيكي ماركو فيردي من التغلب على الكاميروني سونا أكالي بالضربة القاضية في الجولة الرابعة، بعد أداء هجومي متواصل فرض به سيطرته على الحلبة.

وشهدت الأمسية حضوراً لافتاً لعدد من أبرز المشاهير من داخل وخارج عالم الملاكمة، حيث تواجد أسطورة اللعبة مايك تايسون، والنجم الهوليوودي جيسون ستاثام، والممثل الأميركي مارك وولبيرغ، إلى جانب الملاكمين التاريخيين توماس هيرنز وشاين موسلي، ولاعب كرة القدم الأميركية السابق تشاد أوتشوسينكو. كما خطف اليوتيوبر العالمي مستر بيست الأضواء بوجوده في لاس فيغاس، ليتحوّل الحدث إلى منصة تجمع بين نجوم الرياضة والفن وصناعة المحتوى، في تأكيد جديد على مكانة النزال كأحد أكبر الأحداث في العالم.