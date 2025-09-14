هبة الدري تكشف تفاصيل صعبة عن رحلتها العلاجية: تحديت الألم المستمر وصعوبة التأهيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 08:04 مساءً - شاركت الفنانة هبة الدري، متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" مقطع فيديو قصيرًا من رحلة التأهيل والتعافي من الإصابة التي ‏تعرّضت لها في إحدى قدميها، وذلك بعد خضوعها لعملية الرباط الصليبي وخياطة الغضاريف.‏

هبة الدري: "كانو أصعب شهرين شفتهم بحياتي كلها"‏

وكشفت الفنانة هبة الدري من خلال تعليقها المرفق بالفيديو عن تفاصيل صراعها مع الألم والتحديات خلال رحلة علاجها من إصابة الرباط الصليبي وخياطة ‏الغضاريف، حيث وصفت الشهرين التاليين للعملية بأنهما أصعب فترة في حياتها على الإطلاق حيث قالت: "مر شهرين وكانو اصعب شهرين شفتهم بحياتي كلها بعد ‏عملية الرباط الصليبي وخياطة الغضاريف .. تحديت الصعاب والالم المستمر وصعوبة التأهيل .. 8 اسابيع كنت في عزله تامه لين ارجع هبه الي اعرفها الحمد لله ‏على الصحه والعافيه والحمد لله اني مشيت من جديد وتعديت اصعب فتره في تأهيل الرباط الصليبي وخياطة الغضاريف".‏

وتابعت: "باقيلي 4 شهور عشان اقدر ارجع نفس قبل الاصابه والعمليه يارب تعدي بسهوله ويسر".‏

واختتمت تعليقها بتوجيه رسالة شكر عميقة لمتابعيها ومحبيها ولعائلتها، مؤكدة أن دعمهم المعنوي ودعاءهم كانا عاملاً أساسياً في تخطيها رحلة العلاج قائلة: "دعواتكم ‏لانكم كنتو جزء كبير من رحلتي هذي كنتو تدعونلي وتصبروني وتتحملون سلبيتي وكأني جزء من عائلتكم شكرا يارب. وشكرا لعائلتي الي تحملت الكثير وشكرا لكم ‏على دعواتكم".‏

عمل مسرحي جديد لـ هبة الدري ‏

بعد النجاح اللافت لمسرحية "ريد كاربت" التي قدمتها الفنانة هبة الدري، والتي جاءت من تأليف أحمد العوضي وإخراج محمد حسين المسلم، تحت إشراف عام أحمد ‏باسم وإشراف فني سعود بو عبيد، وشارك في بطولتها إلى جانب الدري كل من هنادي الكندري، زينب بهمن، ليالي دهراب، فهد باسم، وطلال باسم، تستعد الآن لبدء ‏فصل فني جديد بمسرحية كوميدية جديدة بعنوان "شوية حرامية"‏ من تأليف وإخراج محمد جمال الشطي، وتضم إلى جانب هبة الدري كلاً من ‏أسامة المزيعل، مشاري المجيبل، ناصر الدوب، غادة عبد الكريم، صالح الفليكاوي، ومشعل المجيبل.‏

آخر الأعمال الدرامية لـ هبة الدري

عرض للفنانة هبة الدري بالموسم الرمضاني الماضي مسلسل "أبو البنات"، الذي دارت أحداثه في إطار درامي عائلي، حول أب يحاول التعامل مع تحديات الحياة ‏اليومية مع بناته وبذل الكثير من الحب والتضحية من أجلهن، ولكن القدر يكشف ما فعلته شقيقته "مرايم" شيماء علي بالماضي حيث بدلت إحدى بناته بـ ابن مطربة ‏الأفراح "ليلى" هبة الدري لغاية في نفسها.

ويضم المسلسل كوكبة من نجوم الخليج، وهم إبراهيم الحربي، مرام البلوشي، فتات سلطان، في الشرقاوي، شوق الهادي، فهد باسم، أحمد النجار، كوثر البلوشي، نور ‏محمود، وهو من تأليف محمد النشمي، ومن إخراج محمد القفاص.‏

