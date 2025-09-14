ميرال مصطفى تحتفل بيوم ميلادها.. إليكم أبرز أعمالها الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 05:10 مساءً - احتفلت الفنانة ميرال مصطفى بيوم ميلادها الـ24، وشاركت متابعيها هذا الاحتفال، حيث نشرت فيديو مرتدية فستان أنيق باللون الأبيض، وحملت بيدها كعكة بيضاء باللون الأبيض أيضاً وارتدت نظارة، وأيضاً نشرت مجموعة من الصور لها بهذه المناسبة ومرحبة ببلوغ عمرها 24 عاماً. واكتفت ميرال بتعليق قصير، حيث كتبت: "مرحباً بكم 24". وتفاعل معها متابعوها وهنأوها بيوم الميلاد وتمنوا لها تحقيق الأماني والصحة والسعادة.

النجوم يهنئون ميرال مصطفى في يوم ميلادها

وكتبت لها الفنانة إلهام علي: "يوم ميلاد سعيد"، كما كتبت لها الفنانة ترف العبيدي: "العمر كله يارب بخير وسعادة وحب"، وهنأتها الفنانة رسيل العبيدي وكتبت: "حبيبة قلبي العمر كله يارب بصحة وسلامة وسعادة ونجاح"، أما الفنانة آلاء سالم فكتبت لها: "يوم ميلاد سعيد حبيبتي"، فيما كتبت لها الفنانة نجلاء العبدالله: "العمر كله يارب في سعادة ونجاح وفرح"، وكتبت لها الفنانة عائشة كاي: "يوم ميلاد سعيد"، وكتب لها الفنان فوزي المتعب: "كل عام وأنتي بخير، وهنأها الفنان طارق النفيسي وكتب: "يوم ميلاد سعيد".

وكانت ميرال قد شاركت خلال مسيرتها الفنية بعدد من المسلسلات التي وجدت أصداء عند عرضها ومع أبرز نجوم الدراما كان منها مسلسل"شباب البومب"،"بدون فلتر"،"بنات الثانوي"، "ثانوية النسيم"، "بيت العنكبوت"، "خريف القلب"، "طراد"، "جريمة قلب"، مسلسل "مرزوقة"، و"أم44".

آخر ثلاثة أعمال عرضت لميرال مصطفى

وكان آخر أعمال عُرضت للفنانةهو مسلسل "أم 44"، من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثنى صبح، ومن بطولة نخبة من النجوم منهم الفنانة ليلى عبدالله، سمية الخشاب، جومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس كمر، هدى الخطيب، شهاب حاجية، إيمان الحسيني، ليلى عبدالله، عزام النمري، زياد القاضي، آمنة الزهراني، لولوة الملا، ميرال مصطفى، محمد الحجي، طارق النفيسي، أيمن المطهر، وهشام نجدي.

ومسلسل "خريف القلب" هو أول عمل سعودي معرَّب من قصة تركية، وتقع أحداثه بـ90 حلقة، من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان عبدالمحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبدالعزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبدالعزيز، روان الطويرقي، العنود عبدالحكيم، بالإضافة إلى آخرين.

مسلسل "بنات الثانوي2"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رشا شربتجي، وﺗﺄﻟﻴﻒ بشاير الهمامي، وبطولة الفنانة مديحة أحمد، هيلدا ياسين، آمنة الزهراني، نورا ياسين، وميرال مصطفى.

