ماذا قالت سعاد بشناق بعد حصدها لجائزة الشاشة الكندية عن موسيقى مسلسل البطل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 05:10 مساءً - عبرت المؤلفة الموسيقية سعاد بشناق عن سعادتها لفوزها بجائزة الموسيقى الكندية للشاشة، لأفضل موسيقى أصلية لشارة البداية عن مسلسل "البطل" الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي.

تتويج يضاف إلى رصيدها الفني

أعلنتعن هذا الخبر، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، إذ نشرت صورة لها وهى تحمل الجائزة، وعلقت قائلة: "بكل فخر وامتنان، يسعدني أن أعلن عن فوزي بجائزة الموسيقى الكندية للشاشة لأفضل موسيقى أصلية لشارة البداية عن مسلسل “” للمخرج السوري االليث حجو. خالص امتناني لنقابة مؤلفي الموسيقى في كندا وجمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى في كندا على هذا التكريم الرفيع". وأضافت في تعليقها، "و أبارك من كل قلبي لفريق العمل بأكمله و الذي جعل هذا الإنجاز ممكناً بإبداعه وتفانيه".

لتكون السنة الثانية على التوالي التي تفوز فيها سعاد بشناق، بهذه الجائزة بعد فوزها العام الماضي عن المسلسل الوثائقي Secret World of Sound من إخراج ديفيد أتينبورو، لتحقق رقم قياسي لترشحها للجائزة بمجموع 5 ترشيحات منذ نشأة الجائزة.

وجاءت موسيقى سعاد، متماشية تماماً مع أحداث مسلسل "البطل"، فجاءت مجسدة للصراع الذي يعيشه بطل المسلسل، الأستاذ يوسف الذي جسده النجم السوري بسام كوسا، بعد أن يضحي بنفسه لإنقاذ مراهق من براثن نيران مميتة ويصبح بطلًا يتغنى به أهل القرية، يجد نفسه وسط معركة نفوذ ضد بلطجي ماكر.

وشارك في بطولة مسلسل" البطل" عدد من النجوم وهم: نور علي، محمود نصر، خالد سباط، نانسي خوري، وآخرين والعمل من تأليف رامي كوسا.

عن الجائزة

من هي سعاد بشناق؟

جوائز الشاشة الكندية للموسيقى هي احتفالية تقيمها رابطة ملحنين الشاشة الكندية، وتتألف من تسع فئات، وتُسلّط الضوء على أفضل المؤلفات الموسيقية الأصلية لأعمال تُعرض على الشاشة في جميع أنحاء كندا. تأسست هذه الجوائز عام 2022 من قِبل نقابة مؤلفي الموسيقى للشاشة في كندا (SCGC)، وتُكرّم الأعمال الاستثنائية للمواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين في مجالات السينما والتلفزيون والرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية وألعاب الفيديو والمحتوى التفاعلي. باختيارهم من قِبل زملائهم الملحنين.وتمثل جوائز الشاشة الكندية للموسيقى واحدة من أكثر جوائز التقدير احترامًا في هذا المجال. وقد حازت سعاد بشناق على خمسة ترشيحات منذ انطلاقها، مما يظهر قدرتها على مواصلة إبداع موسيقى رائعة وتميزها في عالم موسيقى الشاشة.

تحمل سعاد بشناق الجنسيتين الكندية والأردنية،و حصلت على درجة البكالوريوس في تأليف الموسيقى من جامعة ماكغيل الكندية المرموقة، كما درست في المعهد العالي للموسيقى في سوريا. ومع أكثر من 60 عملاً في السينما والتلفزيون، عرضت مؤلفاتها في مهرجانات دولية كبرى مثل برليناله، فينيسيا، لوكارنو، هوت دوكس، وإدنبرة.

تبرز أعمال بشناق الأخيرة حضورها الدولي المتنامي، بما في ذلك موسيقى فيلم يونان، العمل العربي الوحيد في المسابقة الرسمية للدورة 75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، والمسلسل الفائز بجائزتي إيمي وبافتا المسلسل الوثائقي Secret World of Sound من إخراج ديفيد أتينبورو – وهو إنجاز استثنائي لمؤلفة عربية – والذي رشحت عنه لجائزة أفضل موسيقى أصلية لمسلسل وثائقي في جوائز هوليوود للموسيقى في الإعلام (HMMA) في الفئة نفسها إلى جانب الفائز بالأوسكار مرتين هانز زيمر، كما وضعت موسيقاها لثلاثة أعمال من إنتاج نتفليكس: جايبة العيد، وجرس إنذار وبسمة. أما في السينما المصرية، فقد كان ظهورها الأول من خلال فيلم رحلة 404 الذي فازت عنه بجائزة أفضل موسيقى تصويرية من جمعية النقاد والكتاب المصريين.

هذا بالإضافة إلى الفيلم السعودي هوبال الذي عُرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وهو ما يعكس تنوع أسلوبها وحيويته. ونالت كذلك جائزة هوليوود للموسيقى في الإعلام (HMMA) عن أفضل موسيقى عنوان رئيسي لمسلسل أجنبي عن أوتيل بيروت، كما رُشحت 5 مرات من قبل أكاديمية السينما والتلفزيون الكندية لجوائز الشاشة الكندية المرموقة – المعادل الكندي لجائزة بافتا – في إنجاز قياسي لمؤلفة عربية-كندية.

