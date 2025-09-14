لماذا رفضت مؤلفة ما تراه ليس كما يبدو ترشيح ليلى زاهر لبطولة حكاية هند؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - نجاحٌ كبير حققته الفنانة ليلى أحمد زاهر، في حكاية "هند" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، التي عُرضت قبل نحو أسبوعين، وتصدرت محركات البحث طوال فترة عرضه، لما تتضمنه من دراما نفسية وإنسانية مليئة بالمشاعر والأحاسيس، وذلك في أولى تجاربها بالبطولة المطلقة في الدراما التلفزيونية.

كواليس جديدة من حكاية "هند"

هذه أسباب رفضي ترشيح ليلى زاهر لحكاية "هند"

ليلى زاهر سعدت بالتجربة جدًا

من جانبها، كشفت الكاتبة هند عبد الله، مؤلفة حكاية "هند"، كواليس جديدة عن تلك الحكاية، موضحة أنها رفضت ترشيح ليلى أحمد زاهر لتقديم دور البطولة، بعدما اختارها المنتج كريم أبو ذكري، والمخرج خالد سعيد، إذ رأى الثنائي أنها الأنسب لهذه الحكاية الدرامية المكونة من 5 حلقات، وقادرة على تقديمها بشكلٍ مميز، يتفاعل معه الجمهور.وأرجعت هند عبد الله، أسباب رفضها لوجودعلى رأس هذا المشروع، إلى الصورة الذهنية المأخوذة عنها، باعتبارها فتاة صغيرة وبرئية وهادئة، وقد تواجه صعوبة في إبراز المشاعر الحزينة ونوبات البكاء، متابعة: "الصورة اللي في دماغي لليلى، هي اللي لما ظهرت في فيلم "عمر وسلمى" للفنان تامر حسني، لما كانت صغيرة، وبحبها جدًا، وشايفة إنها هتتعب معانا في المسلسل".وأضافت هند، خلال حوارها مع الإعلامية رولا خرسا، في بودكاست "زدني"، أنّ السبب الثاني لرفضها ""، هو كونها عروس جديدة، لا يمر سوى فترة قصيرة للغاية على زواجها من هشام جمال، لذا من الصعب على فتاة في ذلك السن، وهذه الأجواء السعيدة، أن تدخل في عالم مليء بالخيانة والصدمات، قائلة: "فكرت في الزاوية دي كبنت، ووجهة نظر خاصة، وقلت للمنتج دي لسه عروسة جديدة، ليه ندخلها في الحدوتة دي من دلوقتي، وممكن تكره فكرة الزواج، خصوصًأ إن التصوير كان بعد الفرح بفترة قصيرة جدًا".وأشارت إلى تمسك المنتج والمخرج بوجودفي حكاية "هند"، إذ عقدت جلسات تحضيرية معها قبيل التصوير، قائلة: "لما قعدت معاها، كانت مبسوطة أوي بالتجربة، وفاهمة الفكرة جدًا ورسالتها، وواخدة الموضوع وكأنها عاوزة تنصح البنات أنهم يتعلموا ويفوقوا ويفهموا".

حكاية "هند" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يشارك في بطولتها إلى جانب ليلى أحمد زاهر كل من: حازم إيهاب، حنان سليمان، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، عزوز عادل، ياسمين رحمي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والحكاية من من تأليف هند عبد الله وإخراج خالد سعيد وإنتاج كريم أبو ذكرى، وتدور أحداثها في إطار إجتماعى تشويقي مثير.

وجسدتفي تلك الحكاية، شخصية فتاة مثقلة بجراح طفولتها بين فقد الأم وتخلي الأب، لتقع في فخ حبٍ زائف مع يوسف الذي يخدعها ويستولي على ميراثها وحقوقها. ومع اختفائه المفاجئ تجد نفسها أمام صدمة قاسية تهز كيانها، قبل أن تتعرض لحادث سير مريب يتركها بين الحياة والموت. لتتحول رحلتها إلى صراع مع الخذلان والخيانة بحثاً عن الأمان المفقود.

