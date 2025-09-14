هيا عبد السلام تحتفل بيوم ميلاد زوجها فؤاد علي وسط تهاني المشاهير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - في أجواءٍ دافئة، احتفلت الفنانة هيا عبد السلام بيوم ميلاد زوجها الفنان فؤاد علي، إذ نشرت مجموعة صور عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت في إحداها برفقته والسعادة والفرحة ترتسمان على وجههما، معلقة: "يوم ميلاد سعيد ياملاك".

"هوس" مسلسل جديد لـ هيا عبد السلام

وفي السياق ذاته، حرص عدد من النجوم والمشاهير، على مشاركة هيا عبد السلام احتفلها بيوم ميلاد زوجها، من خلال مجموعة التعليقات تمنوا من خلالها كل الخير والسعادة للثنائي في حياتهما الزوجية، وكان من بين هؤلاء الفنانة فخرية خميس، التي علقت قائلة: "العمر كله صحة وعافية يارب والله يسعدكم حبايبي"، والفنان خالد المظفر قائلاً: "ربي يحفظكم"، وغيرهما من المشاهير الذين اكتفوا بوضع رسوم تعبرية على هيئة قلوب حمراء.على جانبٍ آخر، تنتظر، عرض مسلسلها الجديد "هوس" خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية، ويشارك في بطولته عدد من النجوم وهم يعقوب الفرحان، ليلى عبد الله، إبراهيم الحربي، حسين المنصور، هدى الخطيب، حسين الحداد، رهف العنزي، وعبد الله البلوشي، إلى جانب نخبة من الوجوه اللامعة.

وسينقلنا مسلسل "هوس" إلى حبكة أكثر تشويقاً وإثارة؛ إذ يغوص المسلسل في أعماق الرعب النفسي، مستعرضاً كيف يمكن للعقل الباطن أن يخلُق عالماً من الأوهام يطغى على الواقع. وتدور القصة حول جد مسن يعاني من مرض نفسي يُعرف بـ"الوهم"، يجعله أسيراً للشك والارتياب؛ مقتنعاً بأن مَن حوله يتآمرون عليه أو يلاحقونه في كلّ خطوة

مشاركات درامية سابقة لـ هيا عبد السلام

من الجدير بالذكر، أن الفنانة هيا عبد السلام شاركت من قبلُ في عملين دراميين، الأول بعنوان: "للمعاريس فقط"؛ إذ تسلّط قصته الضوء على جوانب الحياة الزوجية والعلاقات بين الأزواج حديثي الزواج والمشاكل التي تحدث بينهم بصورة يومية، وأدوار الأشخاص المحيطين بهم في تهدئة الخلافات بينهم أو تأجيجها. وشارك في العمل عدد من النجوم: بشار الشطي، ريم أرحمة، فؤاد علي وآخرون.

