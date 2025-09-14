علاقات سامة مشروع درامي جديد لـ ريهام حجاج..إليكم تفاصيله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 11:08 صباحاً - تخوض الفنانة ريهام حجاج تجربة مختلفة في عالم الدراما بعنوان "علاقات سامة"، المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

ومايميز التجربة هو التواجد السوري بدايةً من الفنان خالد القيش الذي يتقاسم مع ريهام حجاج بطولة العمل، وصولاً إلى مخرجته رشا شربتجي ومؤلفته ألمى كفارنة، كما يشارك في بطولة المسلسل أيضاً الفنان المصري محمد علاء.

عودة للمسلسلات المصرية

https://www.instagram.com/p/DOjBK46CNge/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOjBK46CNge/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOjBK46CNge/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مشاركة درامية ناجحة

بدأ القائمون على هذا المسلسل الترويج له، عبر منصاتهم الرسمية على "إنستغرام" وكان من بينهم خالد القيش والمؤلفة ألمى كفارنة، إذ قاما بنشر الأخبار والصور التي تشير إلى هذا العمل، وبهذا المسلسل"علاقات سامة" تعود المخرجة السورية رشا شربتجي للأعمال المصرية، بعد مشاركتها في أكثر من عمل درامي مصري خلال الفترة الماضية، أبرزها "شرف فتح الباب"، "ابن الأرندلي" للنجم يحيى الفخراني، و" أولاد الليل " للنجمة غادة عبد الرازق وغيرها من المسلسلات المصرية التي تركت من خلالها المخرجة رشا شربتجي بصمة مميزة لا تنسى.جدير بالذكر، أن الفنانة ريهام حجاج، كانت لها مشاركة مميزة في موسم دراما رمضان الماضي بعنوان" أثينا"، الذي تدور أحداثه حول مراسلة صحفية تُدعى" نادين"، وهي الشخصية التي تقدمها، التي تواجه عالم الدارك ويب Dark web؛ حيث تظهر بدور مراسلة صحفية تكتشف محاولة شقيقتها الطالبة الجامعية الانتحار؛ لتبدأفي البحث وراء الأمر وتصل إلى شبكة الدارك ويب Dark web أو "الإنترنت المظلم" التي تدفع الفتيان والفتيات إلى الانتحار؛ لتدخل في صراعات ومعارك مع توالي الأحداث.

مسلسل "أثينا" من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب ريهام حجاج كل من سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، جنا الأشقر، علي السبع، جيدا منصور وعدد آخر من الفنانين الشباب.

https://www.instagram.com/p/DF3JMhLIGGL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DF3JMhLIGGL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DF3JMhLIGGL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنكم قراءة.... ميران عبد الوارث لـ الخليج 365: تأثرت نفسياً بمشهدي مع سوسن بدر في أثينا وعلينا الحذر من الذكاء الاصطناعي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"