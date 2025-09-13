أحمد سعد يكشف عن سر موهبته.. وهذا سبب استعانته بطبيب نفسي!

عائلته سر موهبته ونجاحه

أحمد سعد: "لم أعش طفولتي"

أسباب لجوئه للطب النفسي

أحمد سعد يكشف أكبر عيوب شخصيته

تغيُّر في طريقه تفكيره

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 سبتمبر 2025 11:07 مساءً - تصدر النجمترند مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث على "غوغل"؛ بعد حلوله ضيفًا مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة " ON .وكشف سعد خلال الحلقة عن العديد من محطات حياته سواء الفنية والشخصية، موضحًا السر وراء موهبته وسبب استعانته بطبيب نفسي.أكد الفنانأن عائلته كانت الدافع الرئيسي وراء نجاحه وموهبته؛ مشيرًا إلى تعوده على تحمل المسؤولية منذ صغره لدرجه أنه لم يعش طفولته، حيث أنه كان يعمل منذ الصغر، حيث قال: "من زمان والدتي علمتنا أخلص المدرسة ولازم نشتغل؛ ليس بسب احتياج المال، ولكن فكرتها هو أصرارها أن تحملنا المسؤولية".وأكمل سعد: "عملت بكل المهن التي لها علاقة بالصناعات الحرفية، وأنا أول من اخترعت فكرة الطلبات، فأنا كنت اشتري الطلبات لأمي في المنزل، وبدأت أجيب للجيران مقابل "شلن"، أي حد عايز حاجة يديني فلوس، وبعدها اشتغلت في النقاشة وحاجات كتير".أوضحأنه لم يعش طفولته مثل أصدقائه؛ قائلًا: "لما صحابي كانوا يخرجوا ويلعبوا، أنا كنت بروح أشتغل علشان أثبت نفسي إني مش رايح لطريق وحش؛ مؤكدًا أن السر وراء موهبته هو وجوده في منزل يضم تسعة أفراد، فكان في تحدي دائم مع نفسه لإثبات وجوده بينهم؛ قائلًا: "ده سر الموهبة، لما تعيش في بيت فيه 9 أفراد لازم يكون عندك حاجة تقدمها وخاصة أني كنت رقم سبعة وسط عائلتي فكان لازم يكون فيه حاجة بقدمها، وإلا هتتهرس".وأكمل: "بدأت مشواري بقراءة القرآن ودا كان ضروري عند والدي ثم الابتهالات، ثم بدأت أغني لـ أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب أغانيهم القديمة أوي، يعني أنا بالنسبالي "سيرة الحب وأنت عمري" دي أغاني شبابي، ودا كله علشان كنت بستنى يوم الجمعة تجمع العيلة وأظهر موهبتي، وكنت أحضر لدا طول الأسبوع".واختتمحديثه مؤكدًا أن الدافع الأكبر وراء نجاحه حتى الآن هو نظرة الإعجاب التي يشاهدها في عيون أسرته عند تقديم أي شيء جديد؛ حيث قال: "أنا لحد دلوقتي بحب أخد رأيهم، وبحب أشوف نظرة الإعجاب في عين أخواتي وأهلي، وسعيت كتير وتعبت جدًا في حياتي عشان أوريهم إني كويس، علشان كنت عايز مش أثبت ذاتي، كنت عايز أثبتلهم ذاتي".اطلعوا على بعد ظهورها معه.. أحمد سعد يحتفي بابنته: أعظم إنجازاتي في الحياةكما كشف خلال الحلقة عن أسباب استعانته بطبيب نفسي في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذه التجربة ساعدته على اكتشاف عيوب في شخصيته والتخلص من رغبة إرضاء الآخرين على حساب نفسه، حيث قال: "على المستوى الشخصي أنا بحب الطب النفسي وبحب أروح لدكتور نفسي، وفعلا اكتشفت عيوب في شخصيتي عن طريق دكتور نفسي، كان عندي مشاكل بتخليني مش قادر أشوف نفسي الحقيقية".وأكمل: "أكبر عيب كان في شخصيتي هو إرضاء الآخرين على حساب نفسي، ومبقتش مستمتع بشكل كبير بحاجات كتير بتحصل حواليا، عندي كل الحاجات الخارجية اللي ممكن تخلي الواحد مستمتع بس أنا مش مستمتع، وكان نفسي أفهم إيه هي المتعة".وتابع سعد: "بحثت في كل الحاجات، هل المتعة إني يبقى عندي علاقة بالدين أو أصحابي، أو أخرج بشكل كبير وآكل أكلة حلوة، واكتشفت إن كل ده مش المتعة بالنسبالي، المتعة إنك تكون ذاتك ونفسك، مش مصطنع عشان ترضي الناس حواليك".واستطرد سعد: "الأسئلة بدأت تطاردني بشكل كبير، وكان لازم ساعتها أتكلم مع دكتور نفسي. كان في حاجات طول عمري مش متصالح معها، زي إني وأنا صغير كنت الولد الأصغر في إخواتي، وكنت دايما يبعتوني أجيب لهم الطلبات، وبعمل حاجات كتير مش راضي عنها ومش موافق عليها وغير متصالح معها".وواصلحديثه موضحًا النتيجة التي توصل إليها بعد زيارته للطبيب النفسي؛ قائلًا: "توصلت إنك لما بتقابل حد بتتطبع بشكل الحد اللي قدامك، إنما شخصيتك الأساسية مش ظاهرة، زائد إني بسبب شغلي كان عندي حب الظهور، وأحب أظهر ولذلك كنت أهزر كتير عشان أبقى جوكر القعدة".كاشفًا أنه كان لا يفضل التحدث عن نقاط القوة عنده ومزاياه وكان يعتبر أن هذا شيء من الغرور؛ حيث قال: "لازم تشوف الحاجات الحلوة والنعم اللي فيك ونقط القوة عندك، هي مش غرور إنك تقول أنا فعلا إنسان لذيذ وشكلي حلو، وطيب وبحب الخير للناس، هي نعمة الحمد قائمة على الامتنان ودا لنفسك".