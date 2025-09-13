تامر حسني يشارك جمهوره لحفل بأجواء مختلفة.. هذه تفاصيله

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 سبتمبر 2025 08:07 مساءً - شارك الفنان تامر حسني جمهورَه ومتابعيه من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، اقتراحَ إحدى معجباته لحفله القادم، والتي فضّلت أن يكون شبيهاً بحفلات الأوبرا، وأن يؤدي النجم جميع أغانيه الهادئة خلالها.
وطلب تامر رأي جمهوره قائلاً: "إيه رأيكم يا شباب، ولا كله عايز يتنطط وزحمة وكده. قولولي رأيكم" .
اطلعي على تامر حسني يحقق حُلم فتاة صغيرة ووعد جديد من الشامي: تعرّفي إلى القصة!
حيث كتب من خلال منشور عبْر حسابه على "إنستغرام": "يا مساء الفل على الكل، عايز أعمل تصويت على أغاني قديمة أرجع أغنّيها تاني في الحفلات أو أعملها كڤرات، بس الحقيقة إني مش عارف إيه الأغاني اللي بتحبوها أكتر ومنتشرة بينكم، وربما مش واصلني ده".
وأضاف: "هعمل كل شوية تصويت على الـ ستوري وانتوا هتساعدوني. يلا، أول تصويت نزل حالاً. ستورِي، نهاركم جميل وجمعة مباركة".
ولعل هذا الأمر يعكس حِرص تامر المستمر على تلبية رغبات جمهوره ومحبيه؛ لتقديم الأقرب لأذواقهم وتلبية رغباتهم، سواء على مستوى الحفلات أو الأغاني.
وفي آواخر حفلاته، ابتكر شيئاً جديداً وهو استعانته بخاصية الـ ai، من خلال فيلم تسجيلي ظهر من خلاله وهو في مرحلة عمرية متقدمة، ويرى أمامه شريط أعماله الفنية من أفلام وألبومات غنائية، في لمسة بصرية مبتكرة عبّرت عن عمق مسيرته وتقديره لتاريخه. وفي نهاية المطاف، يرى نفسه في وقت الصبا والشباب، ثم يبتسم وينتهي عرض الفيلم.
هذا بالإضافة إلى اعتماده على الرقصات الاستعراضية المبهرة، والعروض النارية التي تجذب الجمهور إلى حفلاته، والتي ترفع دائماً شعار: كامل العدد؛ نظراً لاحتوائها على كلّ عناصر الجذب، من صوت وصورة ومفاجآت.
تعرّفي أيضاً إلى: تامر حسني يكشف عن مهنته بعد اعتزاله الفن
وتدور قصته حول محمد "مهندس"، ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية؛ بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.
قد يعجبكِ 5 أسباب جعلت تامر حسني يستحق لقب نجم الجيل عن جدارة: تعرّفي إليها!
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»
اقتراح تامر حسني لحفله القادمنشر الفنان تامر حسني اقتراح إحدى معجباته لحفله القادم، من خلال منشور عبْر حسابه على "إنستغرام". جاء فيه: "شوفت تعليق من بنت اسمها هالة الشناوي بتقترح إني أعمل حفلة يكون الحضور فيها جلوس زي الأوبرا وأغني أغانيّا الرايقة، أنا فعلاً فكّرت يا هالة في كده وكمان إني أوزّعها كلها مع أوركسترا كبير لأني بجد ببقى كتير نفسي أغني من غير حركة وتنطيط ورايح جاي وهيبرة، نفسي أقدّم لكم حفلة كاملة زي طريقتي لما غنيت نسيانك صعب أكيد، شجعتيني يا هالة والله".
وطلب تامر رأي جمهوره قائلاً: "إيه رأيكم يا شباب، ولا كله عايز يتنطط وزحمة وكده. قولولي رأيكم" .
https://www.instagram.com/p/DOg_SiajLYY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DOg_SiajLYY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DOg_SiajLYY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تفاعُل الجمهور مع منشور تامروقد لاقى منشور تامر تفاعلاً كبيراً من قِبل الجمهور ومن بعض الفنانين أيضاً؛ ليتفاعل الجمهور مع طلب تامر، وعلّق العديد من متابعيه بالموافقة على هذا الأمر؛ مؤكدين أنهم يتمنَون أن يحضروا حفلاً له بهذه المواصفات؛ حيث تحمّست هدى المفتي قائلة: "احجزولي كرسي من دلوقتِ". وقالت الإعلامية مها الصغير: "يا ريت". وقال الملحن سامر أبو طالب: "يا ريت يا تمورة يا ريت وأنا أول الحاضرين". وغيرها العديد من التعليقات التي رحّبت بالفكرة.
اطلعي على تامر حسني يحقق حُلم فتاة صغيرة ووعد جديد من الشامي: تعرّفي إلى القصة!
تواصُل تامر حسني مع جمهورهالجدير بالذكر، أن تامر حسني من النجوم الذين يتواصلون بشكل دائم مع جمهورهم ويشاركونهم كلّ ما هو جديد لديهم، وكان آخرها، مشاركة جمهوره فكرة إعادة تقديم أغانيه القديمة في الحفلات خلال الفترة المقبلة، حول تحديد الأغاني التي يودّون سماعها مرة أخرى في حفلاته القادمة، أو تقديمها بشكل كڤرات جديدة.
حيث كتب من خلال منشور عبْر حسابه على "إنستغرام": "يا مساء الفل على الكل، عايز أعمل تصويت على أغاني قديمة أرجع أغنّيها تاني في الحفلات أو أعملها كڤرات، بس الحقيقة إني مش عارف إيه الأغاني اللي بتحبوها أكتر ومنتشرة بينكم، وربما مش واصلني ده".
وأضاف: "هعمل كل شوية تصويت على الـ ستوري وانتوا هتساعدوني. يلا، أول تصويت نزل حالاً. ستورِي، نهاركم جميل وجمعة مباركة".
https://www.instagram.com/p/DOgKG3qDETi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DOgKG3qDETi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DOgKG3qDETi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
ولعل هذا الأمر يعكس حِرص تامر المستمر على تلبية رغبات جمهوره ومحبيه؛ لتقديم الأقرب لأذواقهم وتلبية رغباتهم، سواء على مستوى الحفلات أو الأغاني.
حفلات غنائية مبهرةالجدير بالذكر، أن الاختلاف والتميُّز أصبح تيمة أساسية في حفلات النجم تامر حسني، الذي طالما يفاجئ جمهور حفلاته بكلّ ما هو جديد؛ تارةً نجده يدخل مسرح حفله طائراً، كما فعل من قبلُ في السعودية، وتارةً أخرى نجده يقود سيارة أو يستعين بشخص يشبهه؛ مما يُدخل الحضور في حالة من الارتباك بعد ظهوره في زاوية أخرى من المسرح.
وفي آواخر حفلاته، ابتكر شيئاً جديداً وهو استعانته بخاصية الـ ai، من خلال فيلم تسجيلي ظهر من خلاله وهو في مرحلة عمرية متقدمة، ويرى أمامه شريط أعماله الفنية من أفلام وألبومات غنائية، في لمسة بصرية مبتكرة عبّرت عن عمق مسيرته وتقديره لتاريخه. وفي نهاية المطاف، يرى نفسه في وقت الصبا والشباب، ثم يبتسم وينتهي عرض الفيلم.
هذا بالإضافة إلى اعتماده على الرقصات الاستعراضية المبهرة، والعروض النارية التي تجذب الجمهور إلى حفلاته، والتي ترفع دائماً شعار: كامل العدد؛ نظراً لاحتوائها على كلّ عناصر الجذب، من صوت وصورة ومفاجآت.
تعرّفي أيضاً إلى: تامر حسني يكشف عن مهنته بعد اعتزاله الفن
ألبوم "لينا معاد"في سياق آخر، يواصل الفنان تامر حسني نجاحه، بعد طرحه في بداية موسم الصيف، ألبومه الجديد والذي حمل اسم "لينا معاد"، يضمّ 15 أغنية، تعاوَن خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وتأتي أسماء الأغاني كالتالي: "الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا معاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان، الذوق العالي، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وِحش، هيموت ويرجع، مستني إيه؟ حفلة تخرُّج من حياتي، وملكة جمال الكون". ذلك إلى جانب دويتو غنائي جديد جمعه بـ محمد منير، وحملت الأغنية اسم "الذوق العالي"، وهي من كلمات تامر حسين. ألحان محمد رحيم. توزيع أحمد طارق يحيى.
فيلم "ريستارت" أحدث أفلام تامر حسنيمن جهة أخرى، يُعرض حالياً للفنان تامر حسني فيلمه الجديد "ريستارت" في دُور العرض السينمائي، ويشاركه البطولة كلٌّ من: هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت. والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج سارة وفيق.
وتدور قصته حول محمد "مهندس"، ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية؛ بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.
قد يعجبكِ 5 أسباب جعلت تامر حسني يستحق لقب نجم الجيل عن جدارة: تعرّفي إليها!
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»