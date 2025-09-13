ملايين شاهدوا انطلاقة “الخفقان”… فما الّذي جذبهم؟

حقّق مسلسل “الخفقان” التّركيّ نسبة مشاهدة لافتة منذ عرض حلقته الأولى، إذ سجلت الحلقة أكثر من ٣.٥ ملايين مشاهدة على القنوات الرّسميّة، ووصلت إلى سبعة ملايين ونصف خلال أربعة أيّام على موقع يوتيوب فقط. كما ارتفع عدد المشتركين في القناة الرّسميّة للمسلسل على يوتيوب إلى مئتَي ألف مشترك خلال أربعة أيّام من عرض الحلقة الأولى، وهذا ما يعكس الحماسة الكبيرة والمتزايدة للجمهور في انتظار الحلقات القادمة.

ولم يتوقّف النّجاح عند ذلك، فقد حقّق الإعلان التّرويجيّ للمسلسل أكثر من سبعة ملايين مشاهدة على حساب قناة Star TV الرّسميّ على إنستغرام، بعد أيّام قليلة من نشره، وهذا ما جعله حديث الجمهور وعشّاق الدّراما التّركيّة.

ينتمي المسلسل إلى فئة الدّراما النّفسيّة والإنسانيّة، وتدور أحداثه حول شخصيّة أسلي الّتي تنجو من الموت بعد عملية زرع قلب، لتجد نفسها أمام صراعات داخليّة وأحداث تغيّر حياتها بالكامل. كما يطرح المسلسل قضايا اجتماعيّة من خلال شخصيّات مثل هوليا المريضة على جهاز قلب اصطناعيّ، وتولين الأرملة الثّريّة.

ويقدّم العمل شخصيّة آراس ألكان التي يمثّلها كرم بورسين، وهي شخصيّة رئيسيّة تحمل أبعادًا دراميّة عميقة.

ويضمّ المسلسل نخبة من النّجوم التركيّة، أبرزها: كرم بورسين، سيبال تاشجي أوغلو، ليزجي كوميرت، ودنيز شاكر.