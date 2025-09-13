ليام هيمسوورث يجد الحبّ من جديد بعد تجربة زواج فاشلة مع مايلي سايرس

أعلن الممثّل الاسترالي ليام هيمسوورث وعارضة الأزياء غابرييلّا بروكس خطوبتهما.

الممثّل البالغ من العمر خمسة وثلاثين عامًا والمعروف من فيلم Isn’t It Romantic، وعارضة الازياء البالغة تسعة وعشرين عامًا، اللذان بدأت اشاعة علاقتهما في ديسمبر ٢٠١٩، كشفا عن الخبر يوم الجمعة في الثّاني عشر من سبتمبر، عندما نشرت بروكس مجموعة من الصّور الرّومنسيّة عبر إنستغرام تظهر فيها خاتم الخطوبة المميّز. تضمّنت الصّور لقطة بالأبيض والأسود مع هيمسوورث، وصورة قريبة للخاتم الّذي يلمع بالألماس.

حافظ الثّنائي على خصوصيّة العلاقة إلى حدّ كبير، لكنّهما أحيانًا قدّما لمحات عن حياتهما عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ، غالبًا مع عائلة هيمسوورث الّتي وصفتها بروكس في مقابلة مع مجلة Stellar في ديسمبر ٢٠٢١ بأنها “أجمل الأشخاص”. وقالت حينها:

“علاقاتي الشّخصيّة مهمّة جدًّا ومقدّسة بالنّسبة لي. وفي صياغة تُعرض فيها كلّ التّفاصيل، هناك أمور تودّ فقط الاحتفاظ بها لنفسك. أفهم تمامًا الاهتمام بعلاقتنا، لكن في نهاية اليوم، أحبّ أن تكون هذه الأمور لي فقط.”

وجاء خبر خطوبتهما بعد أن صرّح مصدر لمجلة Us Weekly في مايو ٢٠٢١ بأنّ العلاقة أصبحت “جدّيّة جدًّا”

يذكر أنّ النّجم الأسترالي كان متزوّجًا سابقًا من مايلي سايرس لمدّة ثمانية أشهر، من ديسمبر ٢٠١٨ حتّى أغسطس ٢٠١٩، بعد علاقة متقطّعة بدأت منذ لقائهما في كواليس فيلم The Last Song عام ٢٠١٠. وتمّ الانتهاء من طلاقهما في يناير ٢٠٢٠.

وبحسب مصدر آخر لمجلّة Us في مارس ٢٠٢٠، تختلف علاقة هيمسوورث مع بروكس بشكل واضح عن علاقته السّابقة بسايرس، إذ قال المصدر: “يشعر ليام براحة أكبر مع غابرييلّا مقارنة بما كان يشعر به مع مايلي، ويشعر أنّه يمكن أن يكون على طبيعته بدون أيّ دراما. ساعدته غابرييلّا على تعزيز ثقته بنفسه ولعبت دورًا مشجّعًا في حياته بعد انفصاله عن مايلي. هما سعيدان للغاية معًا وتتّسم العلاقة بالراحة والسّهولة.”