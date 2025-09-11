محمد ثروت: اشتغلت على عربية كبدة ويوم فرحي كان عندي دوبلاج فيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 06:58 مساءً - حل الفنان الكوميدي محمد ثروت ضيفاً على برنامج "ورقة بيضا"، الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي عبْر شاشة قناة النهار. وذلك في حلقة خاصة، كشف فيها عن العديد من كواليس حياته الفنية والشخصية، بالإضافة إلى استعراض محطات مهمة في مسيرته وأعماله المقبلة.
أما على الصعيد الشخصي؛ فقد تحدّث عن قصة ارتباطه بزوجته منى جمال، التي تعَد أيضاً مديرة أعماله؛ مشيراً إلى أنه تعرّف إليها أيام دراسته الجامعية. ومنذ ذلك الوقت، بدأت قصة الحب التي تُوجت بالزواج. وأوضح أن علاقتهما تقوم على التفاهم، سواء في العمل أو في حياتهما الخاصة. وأضاف مازحاً: "يوم فرحي كنت مرتبطاً بدوبلاج لفيلم كارتون، واضطررت للذهاب من أجل المال".
وتحدّث ثروت عن مشاركته في فيلم "ريستارت" مع الفنان تامر حسني؛ لافتاً إلى أن العمل ناقش موضوعاً حساساً يتعلق بانتشار ظاهرة الربح السريع عبْر تطبيق تيك توك، وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على المجتمع. وأضاف مازحاً: "أنا ممكن أعيش من غير إنترنت تماماً".
كما كشف عن اقتراب الانتهاء من تصوير الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة"؛ مؤكدًا أن العمل سيحمل للمشاهدين المزيد من المغامرات والضحك؛ مشيداً بالمخرج معتز التوني والفنانيْن شيكو وهشام ماجد، الذين تمكنوا من تحويل "اللعبة" إلى علامة مسجلة في عالم الدراما الكوميدية.
بدايات محمد ثروت الفنيةوخلال اللقاء، استعاد ثروت بداياته الفنية؛ موضحاً أن أولى خطواته جاءت من خلال مركز الإبداع الفني. مؤكداً أنه لا صحةَ لما تردد عن وجود خلاف بينه وبين المخرج خالد جلال؛ موضحاً أن الأمر لا يتعدى تعليقاً شخصياً لم يأخذه على محمل الجِد؛ بل على العكس كان الموقف كوميدياً وانتهى بالضحك.
مهنته قبل الشهرةوتحدث محمد ثروت عن ذكريات ما قبل دخوله عالم الفن والشهرة؛ موضحاً أنه عمل كبائع كبدة وسجق على عربة طعام من أجل كسب المال؛ مؤكداً أن والدته هي صاحبة الفضل الأكبر في إكمال دراسته حتى حصوله على بكالوريوس التجارة؛ حيث كانت تساعده في المذاكرة حتى سنوات الجامعة.
ابنه يقتحم عالم التمثيلوكشف محمد ثروت، أن ابنه سليم يملك ميولاً فنية واضحة، وشارك معه بالفعل في التمثيل خلال فيلم "كابتن جاك"، الذي تم الانتهاء من تصويره منذ قترة، وجارٍ تحديد موعد عرضه في السينمات؛ معبراً عن فخره الكبير به.
إشادته بدنيا سمير غانم وقدرتها على الارتجالوعن أحدث أعماله السينمائية، تحدّث ثروت عن تجرِبته مع الفنانة دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة" المعروض حالياً بدُور العرض؛ حيث عبّر عن سعادته الكبيرة بالتعاون معها؛ مشيراً إلى أنها فنانة مجتهدة ولطيفة وتملك قدرة مميزة على الارتجال. كما أثنى على المخرج أحمد الجندي، الذي يَعتبر العمل معه متعةً خاصة؛ مضيفاً، أن أجواء تصوير الفيلم كانت مليئة بالكوميديا والبهجة.
سمير غانم الكوميديان الأقرب لقلبهوعند سؤاله عن الفنان الكوميدي الأقرب لقلبه، أكّد ثروت أن الراحل سمير غانم سيظل واحداً من أكثر الفنانين الكوميديين احترافية في مصر والعالم العربي. كما تطرّق للحديث عن ظهوره المتكرر بإطلالات غريبة وأكسسوارات لافتة في بعض أعماله؛ قائلاً، إنه يختار هذه الأكسسوارات بنفسه، وأن أغرب ما اقتناه كان قبعة للهنود الحمر.
