أفلام جديدة في دور العرض المصرية أكتوبر المقبل.. تعرفوا إليها

"فيها إيه يعني" يجمع ماجد الكدواني وغادة عادل

View this post on Instagram A post shared by Rasheedy Films (@rasheedyfilms)

خيال علمي في "أوسكار.. عودة الماموث"

أحمد الفيشاوي ينافس بـ"سفاح التجمع"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 05:03 مساءً - تشهد دور العرض المصرية، عددًا منالمُقرر طرحها في شهر أكتوبر المقبل، لتفتتح مبكرًا موسم أفلام الشتاء، حيث يُشارك فيها مجموعة من كبار النجوم، الذين يتنافسون على صدارةوسط إقبال جماهيري متوقع، لاسيما وأن هناك تنوعًا كبيرًا في الموضوعات التي تتناولها تلك الأفلام، ما بين لايت كوميدي، ورومانسي، وفانتازيا، وحتى جريمة.أولى هذه الأفلام، هيبطولة الفنان ماجد الكدواني وغادة عادل، والمُقرر طرحه في صالات السينما، اعتبارًا من يوم 1 أكتوبر المُقبل، حسبما كشف المنتج محمد الرشيدي، عبر حسابه على "فيسبوك"، ويشارك في بطولة العمل كلّ من: مصطفى غريب، ميمي جمال، وسليمان عيد في آخر عمل فني له قبل رحيله في أبريل الماضي بشكلٍ مفاجئ، والعمل تأليف مصطفى عباس، محمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة إن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معينة للحب، من خلال قصة رجل يجسدهوهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع غادة عادل وتؤدي دور ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، أما مصطفى غريب فيظهر خلال الأحداث بدور زوج أسماء جلال وهي ابنة الكدواني، وتجسد ميمي جمال شخصية والدة غادة عادل.وفي النصف الأول من شهر أكتوبر، تستقبل صالات السينما فيلم "أوسكار.. عودة الماموث" الذي استغرقت رحلة تنفيذه أكثر من 3 سنوات كاملة ما بين التحضير والتصوير، إذ يُعد هذا المشروع السينمائي هو الأول من نوعه في مصر، من حيث فكرة وجود كائن ضخم طوال الأحداث، بالإضافة إلى الاعتماد على الجرافيك بشكلٍ كبير، إلى جانب مشاركة عدد كبير من صُنّاع السينما من خارج مصر، والذين سبق وشاركوا في العديد من الأعمال السينمائية في هوليوود.الفيلم بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبد المغني، الطفلة ليا سويدان، والعمل فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، وإخراج هشام الرشيدي، وإنتاج Trend VFX، وبيراميدز للإنتاج الفني محمد الشريف.وتدور أحداث "أوسكار: عودة الماموث" في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، حيث تبدأ القصة بإعادة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة تجربة علمية تنطوي على تعديلات جينية، وسرعان ما ينتقل الكائن إلى قلب القاهرة، لتبدأ سلسلة من الأحداث المثيرة التي تتضمن مطاردات ملحمية وصراعات مثيرة في شوارع المدينة.وكشف محمد صلاح العزب، مؤلف ومخرج فيلم "سفاح التجمع" للفنان أحمد الفيشاوي، عن طرح الفيلم في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، حيث إنه يُقارب على الانتهاء من التصوير بشكلٍ كامل، فيما سيدخل في مرحلة المونتاج والمكساج، ليكون جاهزًا للعرض خلال الفترة المقبلة.تدور أحداث فيلم "سفاح التجمع" حول جريمة حقيقية أثارت الرأي العام مؤخراً، بعد اكتشاف سلسلة من الضحايا، تورّط فيها أحد الأشخاص، والذي تم القبض عليه ومحاكمته لاحقاً. وقد استوحى الكاتب والمخرج محمد صلاح العزب القصة من هذه الواقعة الصادمة؛ ليحوّلها إلى عمل سينمائي مليء بالإثارة والغموض.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد الفيشاوي، عدد كبير من النجوم، منهم صابرين، انتصار، رنا رئيس، سينتيا خليفة، مريم الجندي، آية سليم، يسرا المسعودي، وغفران محمد، والعمل تأليف وإخراج محمد صلاح العزب وإنتاج أحمد السبكي.

عمرو يوسف وأسماء جلال في "لعب عيال"

وبدأت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" الذي يحمل اسم "لعب عيال" للثنائي عمرو يوسف وأسماء جلال، في إطلاق الحملة الدعائية للعمل، تمهيدًا لطرحه في صالات السينما خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يأتي ذلك رغم وجود عمرو يوسف بفيلم آخر وهو "درويش"، حيث يختلف كلّ منهما عن الآخر تمامًا، الأول ينتمي إلى الأعمال الرومانسية، بينما الثاني فيلم تاريخي.

فيلم "السلم والثعبان - لعب عيال" من بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة وإخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، والعمل يعد الجزء الثاني من الفيلم الأول الذي تم عرضه عام 2001 وقام ببطولته الفنانين هاني سلامة وحلا شيحة.

View this post on Instagram A post shared by RAW Entertainment (@rawegypt)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».