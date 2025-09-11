زينة عبد الباقي تحتفل بيوم ميلاد والدها بصور من الطفولة

محبة وفخر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - وجهترسالة مؤثرة إلى والدها الفنانبمناسبة يوم ميلاده، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، مجموعة صور منوعة من طفولتها برفقته بالإضافة لصور أخرى جمعتهما من الوقت الراهن، وأخرى جمعتها به وهي في مرحلة عمرية متقدمة في المحافل الفنية المختلفة، إذ عبرت من خلال هذه الصور عن حبها وامتنانها الكبير له.وكتبت زينة في تهنئتها التي أرفقتها بالصور: "كل عام وأنت بخير يا أروع أب في العالم. أشعر أنني محظوظة جدًا لأنني ابنتك، فأنت من أقرب أصدقائي الذين ألجأ إليهم في كل تفاصيل حياتي، الكبيرة منها والصغيرة".كما أشارت إلى حلمها القديم بالعمل معه، والذي تحقق أخيرًا، مضيفة: "كان من أمنياتي أن نجتمع في عمل واحد، واليوم سيشاهد الجمهور كم كانت التجربة ممتعة بالنسبة لنا معًا".من جهته بادل الفنان أشرف عبد الباقي، ابنته "زينة" مشاعرها الطيبة، بتعليق تمنى من خلاله أن يحالفها الحظ والتوفيق في مسلسلها الجديد، قائلاً " وانتي طيبة يااحلي زينو ومبروك المسلسل وان شاءالله مجهودك تشوفي نتيجته علي خير يارب".وتتعاون المخرجة زينة عبد الباقي مع والدها الفنان أشرف عبد الباقي في مسلسلها الجديد "ولد وبنت وشايب" المنتظر عرضه خلال الأيام المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.وفي وقت سابق، أعربت زينة عبد الباقي من خلال بيان صحفي لها، عن سعادتها بإخراج المسلسل، قائلة: "متحمسة جداً لإخراج أول مسلسل لي، خاصة أن قصته مختلفة ومليئة بالإثارة والتشويق واللحظات الإنسانية التي ستفاجئ الجمهور، وأعتبره تحدياً جديداً في مسيرتي الفنية".وعن تجربة العمل مع فريق وأبطال المسلسل والذي يضم كلاً من أشرف عبد الباقي، إنتصار، نبيل عيسى، ليلى أحمد زاهر، فادي السيد ومروان المسلماني، عبرت عن سعادتها بالعمل مع هؤلاء الممثلين، مكملة: "بطولة المسلسل تضم العديد من النجوم أصحاب الخبرة، وقد تعلمت منهم الكثير، وأنا ممتنة جداً لتعاونهم معي والحرص على تقديم العمل بأفضل صورة ممكنة، وأنا محظوظة بدعم فريق الإنتاج".قدمتأولى تجاربها في عالم الإخراج، العام الماضي، من خلال فيلم ""، وحظي بردود فعل واسعة وقت عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما عرض في دور السينما في مصر والعالم العربي، والعمل فكرة، مصطفى عسكر، حامد الشراب، وسيناريو وحوارومصطفى خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، علي السبع، وشهد الفيلم ظهورًا خاصًا لوالدها للفنان أشرف عبد الباقي.وتدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش في صراع مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، تتعرف إلى شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعاً من الحب والاهتمام الذي تفتقده، تتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأموراً أخرى على المحك.يمكنكم قراءة ... درة وزينة أشرف عبد الباقي... تجارب أولية في عالم الإخراج وتواجد قوي في مهرجان القاهرة السينمائيلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».