اختيار خالد صقر وإلهام علي عضويْن للجنة تحكيم المرحلة ما قبل النهائية لجوائز الإيمي الدولية 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - تم اختيار كل من الفنان خالد صقر والفنانة إلهام علي كعضويْن للجنة تحكيم المرحلة ما قبل النهائية لجوائز الإيمي الدولية 2025 في أبوظبي، وأعلن كلاهما، عبر ستوري إنستغرام الخاص بهما، عن هذا الاختيار من دون وضع تعليق، واكتفى كل منهما بنشر بوستر يوضح اختيارهما.

كما نشرت مجموعة "بيراميديا" بوسترات للأعضاء التسعة الذين تم اختيارهم ليكونوا أعضاء لجنة التحكيم للمرحلة ما قبل النهائية لجوائز الإيمي الدولية 2025، وعلّقت عبر حسابها: "تعرف إلى لجنة التحكيم التي تم اختيارها من قبل مجموعة بيراميديا لجولة التحكيم نصف النهائي لجوائز الإيمي الدولية لعام 2025".

لجنة التحكيم لجوائز الإيمي الدولية 2025

وضمت لجنة التحكيم للمرحلة ما قبل النهائية لجوائز الإيمي الدولية 2025 تسعة أسماء في مجال الفن والإعلام، وهم كالتالي:

خالد صقر: ممثل.

إلهام علي: ممثلة.

شريف سلامة: ممثل.

عباس أبو الحسن: كاتب وممثل.

لجين عمران: مقدمة برامج ومنتجة.

لبنى عبد العزيز: مقدمة برامج وممثلة.

باسل الزارو: معد برامج وممثل.

مهيرة عبد العزيز: مقدمة برامج.

مريم أمين: مقدمة برامج.

آخر عمل جمع خالد صقر وإلهام علي

وكان آخر عمل جمع الزوجين الفنانين خالد صقر وإلهام علي؛ هو تصوير مسلسل "شارع الأعشى" الذي عُرض بالموسم الرمضاني 2025، وسيتم تقديم الموسم الثاني من العمل "شارع الأعشى 2" خلال رمضان 2026، والذي تم البدء في تصويره بشهر أغسطس 2025. المسلسل من تأليف الكاتبة والروائية بدرية البشر، وقد لاقى العمل أصداء جيدة وتصدر الترند منذ عرض حلقاته الأولى في رمضان، وحقق نجاحاً باهراً، وطالب الجمهور بموسم آخر، خاصةً أن نهاية العمل كانت مفتوحة، مما دفع الجهة المنتجة للإعلان عن موسم جديد؛ بتواجد نفس شخصيات الموسم الأول، بالإضافة إلى شخصيات أخرى.

وتدور أحداث الموسم الجديد حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، والمسلسل من بطولة: تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبدالوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، بالإضافة إلى آخرين.

https://www.instagram.com/p/DObdavhAWb0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DObdavhAWb0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DObdavhAWb0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

