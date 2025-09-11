طرح البرومو التشويقي لمسلسل المحامية: تسجيل صوتي يثير تساؤلات

نخبة من نجوم الدراما

سكرين شوت من ال

.ستوري التابع لحساب لبنى عبد العزيز على انستغرام

مشاركات درامية سابقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 01:03 مساءً - "" من أبرز الأعمال الدرامية المنتظر عرضها في 25 سبتمبر الجاري، ويعد أول عمل سعودي من نوعه يتناول الصراع المعقد بين الواجب القانوني والمشاعر الإنسانية.وبالتزامن مع قرب عرضه، بدأ نجومه الترويج له، وعلى رأسهم الفنانة لبنى عبد العزيز، التي تخوض بطولة هذا المسلسل بشخصية تدعى "مها" وتعمل كمحامية، إذ نشرت البرومو الترويجي الأول للعمل عبر خاصية " الستوري" التابعة لحسابها الرسمي على" انستغرام" والذي ألهب حماس متابعيها ومحبيها، وفي نفس الوقت أثار حالة من التساؤلات بينهم حول هوية الشخص الذي ظهر من خلاله، وهو يقوم بتسجل صوتي عبر تطبيق " الواتس آب" تضمن جملًا وعبارات رومانسية.مسلسل "المحامية" من إخراج جاسم المهنا، وتأليف نورة العمري، ويشارك في بطولته إلى جانب لبنى عبد العزيز كل من: محمد القس، عبدالرحمن بن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، وهاشم نجدي، وآخرون.

وعرض للفنانة لبنى عبد العزيز مؤخرًا مسلسل "خريف القلب"، وهو أول مسلسل سعودي معرب من قصة تركية، وتقع أحداثه بـ90 حلقةً، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان عبدالمحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبد العزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز، روان الطويرقي، والعنود عبد الحكيم، بالإضافة إلى آخرين.

ودارت أحداث المسلسل في إطار حول سر قديم تم الكشف عنه إثر حادث سير مروع، بعد أن صدم رجل الأعمال (راشد) العاملة المكافحة (نهلة)، حيث تم تبديل ابنتيهما قبل سبعة عشر عامًا لحظة ولادة الطفلتين بالمستشفى.

View this post on Instagram A post shared by MBC1 (@mbc1)

كما عرض مؤخراً لها مسلسل "بيت العنكبوت"، وهو مسلسل درامي عائلي تدور أحداثه حول الشقيقين راشد وفيصل اللذيْن يعملان مع والدهما في تجارة الذهب، لكن طمعهما في المال والسلطة يزرع بذور عداوة بينهما، وتتوالى الأحداث، والعمل من بطولة الفنان فايز بن جريس، هيلدا ياسين، نجلاء العبدالله، لبنى عبدالعزيز، تركي الكريديس، غادة الملا، جبران الجبران، أصايل محمد، فاطمة الشريف.

يمكنكم قراءة ... مسلسلات الأوف سيزون 2025 الخليجية.. وجبة درامية منتظرة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».