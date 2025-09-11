 ريهام عبد الغفور تعبر عن محبتها لـ خالد كمال: رب أخ لم تلده ام

صداقة مميزة تجمع ريهام عبد الغفور وخالد كمال

عمل درامي جديد لـ ريهام عبد الغفور

انطلاق تصوير مسلسل سنجل ماذر فاذر- الصورة عبر خاصية الستوري لحساب المخرج تامر نادي بإنستغرام

تواجد سينمائي لـ خالد كمال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 01:03 مساءً - عبرت الفنانة، عن مدى حبها واعتزازها بالصداقة التي تجمعها بالفنان، واصفة إياه بالكائن الفريد من نوعه.ونشرت، ريهام عبد الغفور مجموعة صور جمعتها بالفنان خالد كمال عبر صفحتها على "انستغرام"، ظهر من خلالها الثنائي في مناسبات فنية مختلفة، وعلقت قائلة " من غير مناسبة، بوست في حب هذا الكائن الفريد من نوعه بحبك حب ..رب أخ لم تلده أم".على جانب آخر، تواصل النجمة ريهام عبد الغفور تصوير أحدث أعمالها الدرامية التي تحمل عنوان "سنجل ماذرفاذر"، الذي يجمعها بالفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال موسم الأوف سيزون.وتدور أحداث مسلسل "سنجل ماذر فاذر" في إطار كوميدي رومانسي، حيث تجسد ريهام عبد الغفور شخصية منظمة حفلات تعيش صراعاتها بين حياتها المهنية والشخصية، بينما يظهر شريف سلامة بدور مؤلف مغمور يسعى لإثبات نفسه وسط التحديات، ويقدم العمل معالجة خفيفة الظل لقضايا اجتماعية معاصرة بأسلوب يمزج بين الرومانسية والكوميديا.بينما يعرض للفنانأحدث أعماله السينمائية وهي فيلم "درويش" للنجم عمرو يوسف، إذ نجح الفيلم في تحقيق إيرادات مرتفعة جعلته في صدارة شباك تذاكر دور العرض، وخلال أحدث الفيلم التي تدور في فترة الأربعينيات يجسد " كمال" شخصية " عباس طالوش"، حيث تقوده الصدفة في التعرف على " درويش" عمرو يوسف، وهو رجل محتال ذو شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأسًا على عقب.