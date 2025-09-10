الأمير هاري يدخل قصر كلارنس هاوس بعد تقارير عن لقائه بالملك تشارلز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 09:58 مساءً - شوهد الأمير هاري وهو يدخل قصر كلارنس هاوس وسط العديد من التتكهنات حول لقاء مع والده الملك تشارلز، سيكون الأول بعد قطيعة دامت 19 شهرا كاملة.

قصر باكنغهام لم يصدر أي تأكيد على اللقاء

وحتى الآن لم يصدر أي تأكيد من قصر باكنغهام أو ممثلي دوق ساسكس، ولكن شوهد الملك سابقًا وهو يدخل قصر كلارنس هاوس، وهو مقر إقامة ملكي في ذا مول، ويُعتقد أن الملك سافر إلى لندن من اسكتلندا بعد ظهر اليوم الأربعاء، وكان الأمير هاري في المملكة المتحدة هذا الأسبوع لحضور فعاليات خيرية. ولم يُعقد أي لقاء مباشر بين الأب الملك تشارلز والابن الأمير هاري منذ فبراير 2024، حيث صرّح الأمير هاري في مقابلة مع BBC في مايو الماضي قائلًا: "أتمنى لو أستطيع التصالح مع عائلتي".

تفاصيل آخر لقاء جمع بين الملك تشارلز والأمير هاري

وكان آخر لقاء جمع الملك تشارلز والأمير هاري كان بعد تشخيص إصابة الملك بالسرطان العام الماضي، حيث سافر الأمير هاري إلى المملكة المتحدة للقاء قصير بينهما، ومنذ ذلك الحين، قام الأمير هاري بزيارات إلى المملكة المتحدة بما في ذلك لحضور قضايا قضائية، لكنه لم يُقابل والده.

وكان الأمير هاري قد عاد إلى المملكة المتحدة يوم الاثنين الماضي، وشارك في سلسلة من الفعاليات الخيرية في لندن ونوتنغهام، على خلفية تساؤلات حول إمكانية لقاء والده، ومن المُقرر أنه سيغادر المملكة المتحدة يوم الخميس عائدًا إلى الولايات المتحدة لرؤية ميغان وأطفالهما، الذين لم يرافقوه في هذه الرحلة.

وكان قد سبق للأمير هاري أن أعرب عن إحباطه لعدم تمكنه من التحدث إلى والده، خاصةً في ظل المخاوف بشأن صحته، وقال الأمير هاري في مقابلة مع "BBC": "لا جدوى من الاستمرار في القتال، فالحياة ثمينة".

وحتى الآن لم تظهر أي مؤشرات على عقد اجتماعات مع شقيقه الأمير ويليام والذي كان يُجري سلسلة من ارتباطاته الخاصة هذا الأسبوع، بما في ذلك إحياء ذكرى وفاة جدته الملكة إليزابيث الثانية.

الملك تشارلز يُعلّق على حالته الصحية

وفي مطلع سبتمبر الجاري قام الملك تشارلز بزيارة لمستشفى جامعة ميدلاند متروبوليتان في سميثويك، وهناك التقى بالطاقم الطبي والمرضى والمتطوعين، كما التقى الملك تشارلز بمريض يُدعى ماثيو شيندا، يتلقى علاجه من سرطان البروستات، وعندما سأله عن تعافيه، رد الملك الذي لا يتحدث كثيراً عن صحته: "لست سيئاً للغاية"، بينما تحدث ماثيو مع الملك تشارلز حول التأخير الذي واجهه في تلقي التشخيص، فرد عليه الملك وقال: "أنا آسف جداً لذلك، إنه أمر محبط للغاية"، وأضاف: "نصف المشكلة تكمن في اكتشاف المرض في الوقت المناسب، أليس كذلك؟ أعتقد أن الأمر الرائع هو أنهم يتحسنون أكثر فأكثر في التعامل مع هذه الأمور. المشكلة هي أن هناك دائماً أملاً في المستقبل".

ولم يكن هذا التعليق هو الوحيد الذي أدلى به الملك تشارلز عن صحته، فقد التقى أيضاً بجاكلين بيغ، المسنة البالغة من العمر 85 عاماً، في أحد أجنحة رعاية المسنين في المستشفى، أخبرته أنها "تعاني من الإرهاق"، وردّ الملك تشارلز مازحاً: "أعلم، هذا أمرٌ مُريع، كما اكتشفتُ بالفعل. لا تُجدي هذه الأجزاء نفعاً مع تجاوز سن السبعين".

