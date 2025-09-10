شاهد أجمل لحظات روائع الأوركسترا السعودية في قصر فيرساي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 07:02 مساءً - لا زالت أصداء حفل روائع الأوركسترا السعودية في باريس، حاضرة في أذهان عشاق الموسيقى، خاصة وأن السحر الشرقي لم يكن حاضرا على المسرح فقط، وإنما شمل قصر فيرساي بالكامل، وهو ما وثقته هيئة الموسيقى السعودية في مقطع فيديو يختصر أجمل لحظات روائع الأوركسترا السعودية في قصر فيرساي.

مقطع الفيديو تم نشره عبر حساب هيئة الموسيقى السعودية على منصة إكس، ويتضمن عبر ما يزيد عن دقيقة، جانب من أجمل لحظات حفل روائع الأوركسترا السعودية في قصر فيرساي - باريس، وكلها لقطات تعكس تجربة استثنائية بكل تفاصيلها.

جانب من أجمل لحظات #روائع_الاوركسترا_السعودية في قصر فيرساي - باريس، تعكس تجربة استثنائية بكل تفاصيلها 📽️ #هيئة_الموسيقى



Highlights from #MarvelsOfSaudiOrchestra at the Château de Versailles - Paris, an extraordinary experience like no other 📽️ #SaudiMusicCommission… pic.twitter.com/SyeeSFUvWJ — هيئة الموسيقى (@MOC_Music) September 9, 2025

كما وثقت حساب الهيئة على منصة إكس، تفاعل الحضور مع تقديم كورال الأوركسترا السعودي لأغنية يا دار.

يذكر أن الأوركسترا والكورال الوطني السعودي قدّمت عرضًا مبهرًا إلى جانب أوركسترا دار الأوبرا الملكية الفرنسية، وذلك ضمن جولة روائع الأوركسترا السعودية على مسرح قصر فرساي التاريخي يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، وأقيم الحفل برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وبحضور السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون، ووزيرة الثقافة في الجمهورية الفرنسية السيدة رشيدة داتي، ممثلةً للرئيس إيمانويل ماكرون. كما حضر الحفل الأمير تركي بن فيصل آل سعود، والأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا وإمارة أندورا، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة. إلى جانب حضور لافت من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية البارزة في البلدين.

في ليلة امتزجت الفنون السعودية بالفرنسية، سعدت بحضور السيدة الأولى، بريجيت ماكرون، ولقاء معالي @datirachida . شراكتنا الثقافية تمضي قدماً. #رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/ROfcxv8lPc — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) September 5, 2025

الأمسية جمعت بين التقاليد الموسيقية السعودية والفرنسية، حيث عاش الحضور تجربة موسيقية فريدة داخل تحفة معمارية تعد من أبرز معالم التاريخ العالمي. تمازجت الألحان المستوحاة من التراث السعودي مع الأغاني الأوروبية في أجواء ملكية مبهرة، بما يعكس الامتداد الفني والإبداعي الذي تحمله كل محطة من جولة الأوركسترا السعودية.

🇸🇦 محطة مميزة في رحلة #روائع_الأوركسترا_السعودية برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، و بحضور سعادة وزيرة الثقافة في الجمهورية الفرنسية السيدة رشيدة داتي، ممثلةً لفخامة الرئيس السيد إيمانويل ماكرون وسط حضور لافت من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية.… pic.twitter.com/OOGIxVbLRb — هيئة الموسيقى (@MOC_Music) September 6, 2025

توليفة موسيقية تمزج الأصالة والابتكار

حمل الحفل مزيجًا من الأصالة والابتكار، حيث قدمت الأوركسترا والكورال الوطني السعودي أعمالًا موسيقية أبرزت جمال التراث والتنوع الفني السعودي، بمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات.

وكان من بين المشاركين السوبرانو السعودية ريماز العقبي، التي تُعد من أوائل مغنيات السوبرانو الأوبرالي في المملكة، وقدمت مقطوعة أوبرالية باللغة الفرنسية تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.

كما شاركت أوركسترا "دار الأوبرا الملكية" بمقطوعات فرنسية انسجامًا مع تراث قصر فرساي، إلى جانب فقرة موسيقية مشتركة دمجت بين الثقافتين السعودية والفرنسية. وعلى أغنية "الشانزليزيه" تمازجت الألحان السعودية بالأنغام الفرنسية في توزيع موسيقي مبتكر.

برنامج موسيقي متنوع

تضمّن الحفل ميدلي لأشهر الأفلام الفرنسية بلمسة سعودية، إضافة إلى مجموعة من الأغاني السعودية الحديثة بصيغة أوركسترالية. وبالتعاون مع هيئة الموسيقى السعودية، ازدانت الأمسية بعروض أدائية نظمتها هيئة المسرح والفنون الأدائية، أبرزت أربعة أشكال من الفنون التراثية السعودية: الخبيتي، المجرور، الرفيحي، والخطوة.

البداية مع أغنية محمد عبده

افتُتحت الأمسية بأغنية "هلا بالطيب الغالي" للفنان محمد عبده، تلتها عروض فن الخبيتي على ألحان "لا لا والشمس غابت"، ثم جاء دور المجرور الطائفي مع أغنية "أقلقني الطار".

Mashup بين طلال مداح وإنديلا

من أبرز لحظات الحفل مشهد "ماش أب" جمع بين "Dernière Danse" للنجمة الفرنسية إنديلا وأغنية "ليه يا دنيا" للراحل طلال مداح، في لوحة موسيقية جمعت العاطفة الشرقية بالحداثة الغربية. كما قدّمت الأوركسترا ميدلي من الأغاني الفرنسية الخالدة مثل "Les Champs-Élysées" لجو داسان، إلى جانب إعادة إحياء مقدمة "كارمن" الشهيرة برؤية معاصرة.

امتداد لمسار عالمي

هذا الحفل في قصر فرساي جاء امتدادًا لأول ظهور دولي للأوركسترا والجوقة الوطنية السعودية على قصر في أكتوبر 2022، والذي كشف عن عمق الإرث الموسيقي السعودي. واليوم، جاء مسرح فرساي ليجسد ذروة هذا المسار الفني.

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

على هامش الحفل، التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان بوزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي في قصر فرساي، حيث جرى توقيع برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية و"القصر الكبير" التابع لوزارة الثقافة الفرنسية.

وتناول اللقاء العلاقات الثقافية بين البلدين في مجالات: الموسيقى، الأفلام، التراث، المتاحف، الأزياء، المكتبات، المسرح، الفنون الأدائية، والفنون البصرية. كما تم تفعيل برنامج تنفيذي بين هيئة الأفلام السعودية والمركز الوطني للسينما والصور المتحركة في فرنسا (CNC) لتطوير أساليب التعليم في صناعة الأفلام.

آفاق موسيقية جديدة

شهد اللقاء أيضًا مناقشة البرامج التنفيذية الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة في ديسمبر 2024، والتي تستهدف تعزيز التبادل الثقافي الدولي.

وفي إطار تطوير المشهد الموسيقي السعودي، وقعت هيئة الموسيقى السعودية اتفاقًا مع "فيلهارموني باريس" لتنفيذ برنامج تعاون موسيقي، وذلك ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارتي الثقافة في البلدين عام 2021.

