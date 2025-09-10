إطلالة ماريّا كاري الأخيرة تثير قلق جمهورها حول حالتها الصّحّيّة… اقرأ التفاصيل

أثارت الفنّانة ماريّا كاري الانتباه خلال سهرة ما بعد حفل جوائز الـMTV الموسيقيّة مساء الأحد، إذ بدت متعبة وأقلّ توازنًا من المعتاد، وهذا ما دفع بعض الحاضرين للتّعبير عن قلقهم بشأن وضعها.

الاحتفال أقيم في نادي The Twenty Two، وهو نادٍ خاصّ اجتمع فيه عدد من شخصيّات صياغة الموسيقى للقاءٍ اجتماعيّ وسهرٍ تخلّلته المشروبات.

وخلال السهرة، انضمّت كاري (دستّة وخمسين عامًا) إلى مغنّي الرّاب باستا رايمز لتقديم مقطع عفويّ من أغنيتهما الشّهيرة الصّادرة عام ٢٠٠٢ I Know What You Want.

ورغم أنّها أمسكت بالميكروفون ورافقت الإيقاع بهدوء مع إغلاق عينيها أحيانًا للتركيز، بدا أداؤها أقلّ من المعتاد وفقًا لبعض الحاضرين.

وقد شجّعها باستا رايمز قائلًا: “ماريا، غنّي”، ثمّ أضاف: “هيّا ماريا، أعطيني نغمة”. بينما بدت وكأنّها تستعدّ للجلوس.

في ما بعد، حوّلت كاري الحديث إلى ألبومها الجديد المرتقب بعنوان Here for It All، المقرّر صدوره في السّادس والعشرين من سبتمبر، وقالت: “علينا أن نروّج لهذا الألبوم الآن”، وأبدت انزعاجها من ضوضاء الحاضرين، قائلة: “إنهم صاخبون جدًّا… لا نريد سماعكم.”

وبحسب مصادر حضرت الحفل، سهرت كاري حتى ما بعد الثانية فجرًا، واعتبر بعض الحاضرين أنّ كلامها بدا متعثّرًا، لكنّ الأجواء الصّاخبة والسّاعة المتقدّمة قد ساهمت في هذا الانطباع.