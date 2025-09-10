كيف تحدثت هيفاءالمنصور عن فيلم "المجهولة" بعرضه الأول في مهرجان تورونتو العالمي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - شاركت المخرجة هيفاء المنصور صورة للفنانة ميلاالزهراني بطلة فيلمها "المجهولة" الذي يُقدَم في أول عرض له بمهرجان تورونتو الدولي، وعلّقت وكتبت: "فيلم مجهول الهوية مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2025" فيلم آسر يُظهر كيف يُمكن للمعايير الجندرية التقييدية أن تدفع حياة الناس نحو خياراتٍ مؤلمة. أشادت الناقدة ليزلي كومبميل بالفيلم لحفاظه على كل لحظةٍ آسرة، مع تسليطه الضوء على تعقيد وتعدد أبعاد المرأة في الشرق الأوسط".

وتفاعلت مع ما كتبته الفنانة ميلا الزهراني وكتبت: "أحبك كثيراً".

كما تفاعل متابعو هيفاء المنصور وكتبوا عدداً من التعليقات وأثنوا على هيفاء وميلا وكتبوا: "ميلا وهيفاء الأفضل والأقوى"، كما كتبوا: "أقوى مخرجة هيفاء المنصور وأقوى ممثلة ميلاالزهراني"، وأيضاً علق المتابعون وكتبوا: "أفضل مخرجة و أفضل ممثله"، وأيضاً: "ميلا وهيفاء أقوى دييتو للأبد".

كما وضعت هيفاءالمنصور عدداً من الصور التي نشرتها روتانا عن الفيلم ومشاركته بمهرجان عالمي والذي كتب فيها: "نفخر في روتانا ستوديوز بأن يشهد مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2025 العرض العالمي الأول لفيلم "المجهولة" للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، عمل سعودي من فئة الإثارة، ينطلق من قلب المملكة إلى أرقى المنصات السينمائية العالمية، ليؤكد مكانة السينما السعودية وريادتها على الساحة الدولية، بدعم من الصندوق الثقافي، ومبادرة ضوء لهيئة الأفلام السعودية، وبإنتاج مشترك مع روتانا ستوديوز".

وسبق للمخرجة هيفاءالمنصور عرض أفلامها بالمهرجانات العالمية، ومن أعمالها السابقة التي عُرضت فيلم "وجدة"، وفيلم "المرشحة المثالية"، اللذان عُرضا في مهرجان فينيسيا.

فيلم "المجهولة"

تم اختيارلعرضه عالمياً ضمن فعالياتبدورته الـ50، في عرضه الأول. وتُقام فعاليات المهرجان من 4 إلى 14 سبتمبر 2025 بمدينة تورنتو الكندية، وسط اهتمام عالمي متزايد بمكانته؛ كواحدٍ من أكبر وأهم المهرجانات السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم حول العثور على جثة فتاة مراهقة في قلب الصحراء، ما يثير العديد من التساؤلات حول شخصيتها. وتقرر سيدة البحث في ملابسات الجريمة وجمع المعلومات عن الجثة المجهولة لكشف اللغز المحيط بها. الفيلم من بطولة ميلاالزهراني، شافي الحارثي، عزيز غرباوي، عهودالجدعان، مشعل المطيري، فاطمةالشريف، انتصار الشريف، أضواء العسيري، عبدالله القحطاني، سمية الشريف، عذوب شرار، ومن إخراج هيفاء المنصور.

