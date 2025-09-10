موعد حفل عايض بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - يستعد الفنان السعودي عايض للالتقاء بجمهوره بدولة الكويت، وذلك في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وتحديداً قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية في تاريخ 2 أكتوبر 2025، ويعد أول حفل له بهذا المركز الثقافي.

وشارك حساب مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على الإنستغرام بوستر الحفل وكتب: "جمهور الفنان السعودي المحبوب عايض يوسف على موعد مع لقاء جديد، في أولى حفلاته بالمركز والتي تستضيفها قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية في 2 أكتوبر، سيقدم عايض خلال الحفل باقة من أنجح وأشهر أعماله، إلى جانب أغنيات ألبومه الأخير "عايض 2025"، تميّز عايض يوسف بتجديده الدائم واعتماده على أنماط وأساليب موسيقية متنوعة، ما جعله أحد أبرز نجوم الأغنية الخليجية الشباب، وفتح أمامه آفاق انتشار واسعة عبر ألبوماته المتعددة وحفلاته الغنائية".

وكان حساب حفلات الكويت قد نشر قبل أيام بوستر الحفل وعلق وكتب: "جاهزين؟، نقدم لكم الفنان عايض يوسف في ليلة استثنائية 2-10-2025،مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ".

نشاطات مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي

كما سيقدم خلال الفترة القادمة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي عدداً من الأنشطة منها حفل غنائي بعنوان "صوت العطش" وهو الشاعر الراحل فائق عبدالجليل، الذي تستضيفه قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية في 17 سبتمبر2025، حيث يتم استعادة أجمل وأحب الأغاني الخليجية في السبعينيات والثمانينيات من كلمات الشاعر فائق عبدالجليل، يؤديها الفنانان بدر نوري ومساعد البلوشي مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور خالد نوري.

وفي 27 سبتمبر 2025 لأول مرة في الكويت، يستضيف مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، واحداً من أهم وأكبر الفرق الأوركسترالية الروسية، "أوركسترا موسكو السيمفوني الحكومي"، ضمن فعاليات مواسم موسكو في الكويت 25- 27 سبتمبر، وسيقدمون أمسية كلاسيكية تتضمن اثنتين من أشهر المقطوعات لكبار المؤلفين الروس، المتتالية السيمفونية "شهرزاد" من تأليف نيكولاي ريمسكي كورساكوف، ومتتالية من موسيقى باليه "طائر النار"، تأليف إيغور سترافينسكي، يؤديهما 69 عازفاً من أبرع الموسيقيين تحت قيادة المايسترو إيفان رودين.

وسيحيي أيضاً حفلاً بعنوان "أوركسترا الكرتون"، بتاريخ 4 أكتوبر 2025، وذلك في خطوة تُعيد فيها ذكريات الطفولة في عرض ساحر بمزيج من التقنية الحديثة وأغاني الكرتون الخالدة بقيادة المايسترو الدكتور خالد نوري.

وأيضاً ليلة لإحياء أغاني الفنانة الراحلة ويتني هيوستن التي ستحييها الفنانه بليندا ديفيدز، وذلك في 10 أكتوبر 2025، ونشر حساب مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي فيديو كتب فيه: "عِش معنا سحر موسيقى وأغنيات الراحلة ويتني هيوستن وأجمل تكريم لصوتها تقدمه المطربة بليندا ديفيدز صاحبة الأداء القوي والحساس الذي أسر الجماهير حول العالم، في حفلنا المقبل في المسرح الوطني «أعظم حب على الإطلاق: تحية إلى الأسطورة ويتني هيوستن".

آخر نشاطات الفنان عايض

وكانت آخر نشاطات الفنانإطلاق أغنية مع الفنان محمد رمضان "جدة غير" وهي الأغنية الرّسميّة لموسم جدّة لهذا العام 2025، وكان هذا التعاون مميّزاً لهذين الفنانين، حيث جذب اهتمام الجمهور في أول تعاون يجمعهما معاً. وقد وجدت الأغنية أصداءً جميلة منذ الساعات الأولى لطرحها عبر عدة مواقع بالتواصل الاجتماعي.

كما أطلق مؤخراً أغنية منفردة "كل ما بغيت"، وهي من كلمات محمد الخاجة وألحان جهر.

وكذلك أطلق ألبوماً كاملاً بعنوان "عايض 2025"، واحتوى الألبوم على 7 أغانٍ، مع نخبة من الشعراء والملحنين الذين تعاون معهم، وهي كالتالي:

الأغنية الأولى هي "سلام"، من كلمات فهد المساعد، وألحان ياسر بوعلي.

الأغنية الثانية هي "لا تعدون الليالي"، من كلمات قوس، وألحان سهم.

الأغنية الثالثة هي "ملامح غربتي"، من كلمات علي مساعد، وألحان ياسر بوعلي.

الأغنية الرابعة "طلعت أبيه"، كلمات عين، وألحان راكان.

أما الأغنية الخامسة فهي "أعتذر وأجيك"، من كلمات عين، وألحان راكان.

الأغنية السادسة هي "تخيل لو"، من كلمات يزيد بن خالد، وألحان راكان.

الأغنية السابعة "يا للأسف!"، من كلمات فارس فايح، وألحان راكان.

