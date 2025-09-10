عباس أبو الحسن مؤلف مسلسل هند صبري في رمضان 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 02:10 مساءً - تواصل الفنانة هند صبري خلال الفترة الحالية التحضير لمسلسلها الجديد، المقرر أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2026، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن باقي تفاصيل العمل خلال الأيام المقبلة.

هند صبري تستعد لموسم رمضان 2026

كشفت مصادر مقربة من الفنانة هند صبري في تصريحات صحفية أن الفنان عباس أبو الحسن تعاقد على تأليف هذا المسلسل، والذي ستدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة الماضية استكمال التعاقدات مع باقي أبطال وصناع العمل.

أبدى عدد كبير من محبي هند صبري سعادتهم بتحضيرها لمسلسل جديد خلال الفترة الحالية، خاصةً وأنها تعاني من ألم فقدان والدتها التي رحلت عن عالمنا في شهر يوليو الماضي، وكانت هند صبري مرتبطهة بها بشكلٍ كبير، ويعتبر هذا العمل طريقة خاصة لتجاوز هذه الأحزان.

أزمة رحيل والده هند صبري

وعبرتعن مشاعرها برحيل والدتها من خلال عده منشورات عبر السوشيال ميديا، كان من بينها منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك وقالت "أمي.. ممّا.. ممّاتي.. ماما.. دلندة.. بطاطس..ددّو..بطّوس.. ماتت أمي و توقف الوقت و سكت كل شيء.. من يعرفني جيدا يعلم أننا لم نفترق أبدا، روحي و روحها تعاقدتا على ألّا نفترق حتّى شيّعتها إلى مثواها الأخير".

وأكملت هند: "أمي كانت إبنتي و صديقتي و رفيقة دربي و أكثر قلب أحبني و أحببته.. كيف يدور العالم بدون أمّ ؟ يقولون أنّ الناّر تبرد و أنّ الحزن يصغر وأن الحنين يتوقف عن الصراخ.. يقولون و أنا لا أصدّق.. و أدعو الله أن يربط على قلبي الذي تفتّت و ذبل.. الله يرحمك يا أمّي.. و يتقبّلك في فسيح جنّاته و يأجرك على مرضك و تعبك و يصبّرني على الفراق.. والله يرحم كل أم".

يذكر أنه رحلت عن عالمنا السيدة "داليندا كلاعي" والدة الفنانة هند صبري؛ الخميس 17 يوليو الماضي، بعد تعرضها لأزمة صحية، وأُقيمت مراسم الجنازة والدفن في تونس، مسقط رأس الفنانة، يوم الجمعة الذي وافق 18 من نفس الشهر، حيث ودعها الأهل والأصدقاء في لحظة مليئة بالمشاعر والألم.

فيلم جديد يجمع هند صبري وأحمد حلمي

من جهةٍ أخرى، تستعدللتعاون مع الفنان أحمد حلمي في فيلم جديد، وصفته بالمفاجأة، وقالت عن هذه التجربة: "متشوّقة جداً لتجرِبتي مع أحمد حلمي؛ خاصة أنه الوحيد إللي لسه ما اشتغلتش معاه. يعني اشتغلنا أنا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز والسقا، كمان محمد هنيدي اشتغلنا سوا في الإذاعة، وفيلمي اللي جاي معاه هيكون مفاجأة وما أقدرش أقول غير كده، أنا عمري ما قريت سيناريو زي ده، وهو عمل مش متوقع بالمرة، وبعتبره أغرب فيلم اشتغلت فيه".

يمكنكم قراءة.. إسعاد يونس: كنت مع سهير البابلي حتى اللحظة الأخيرة في حياتها

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

للاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».