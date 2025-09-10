بالصّور- إطلالة سكارليت جوهانسون ووشمها الكبير حديث مهرجان تورونتو

تألّقت الممثّلة سكارليت جوهانسون في العرض الأوّل لفيلمها الجديد «Eleanor the Great» ضمن فعاليّات مهرجان تورونتو السّينمائيّ الدّوليّ ٢٠٢٥، في تورونتو – كندا.

النّجمة البالغة من العمر أربعين عامًا تخوض من خلال هذا العمل تجربتها الأولى في الإخراج، من دون أن تظهر كممثّلة في الفيلم. وقد انضم إليها على السّجادة الحمراء أبطال العمل: جون سكويب، إيرين كيليمان، وتشيويتيل إيجيوفور، الّذين شاركوها أيضًا في لقاءات صحفيّة داخل المهرجان قبل العرض بيوم.

وقد لفتت سكارليت الأنظار بإطلالتها المميّزة، إذ ارتدت فستانًا أنيقًا مكشوف الظّهر من تصميم فالنتينو، وهذا ما أظهر بوضوح وشومها المرسومة على ظهرها.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية إليونور مورغنستين الّتي تمثّلها الممثّلة جون سكويب، وهي سيّدة تبلغ من العمر أربعة وتسعين عامًا، ذكيّة ومشاكسة بفخر، تبدأ بعد خسارة قاسية في رواية قصّة تتحوّل إلى مغامرة خطرة بحدّ ذاتها. من المقرّر أن يُعرض الفيلم في دور السّينما ابتداءً من السّادس والعشرين من سبتمبر.