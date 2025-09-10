بعد رفض دعوى التّشهير… بلايك  ليفلي تطالب جاستن بالدوني بالملايين

قدّمت الممثّلة بلايك ليفلي التماسًا للمطالبة بتعويضات ماليّة ضخمة من جاستن بالدوني، بعد أن أسقط القضاء دعوى التّشهير الّتي رفعها ضدّها والّتي وصفتها بأنّها “كيديّة”.

وتعود القضيّة إلى اتّهام بلايك ليفلي لزميلها جاستن بالتّحرّش الجنسيّ خلال تصوير فيلمهما It Ends With Us، ليقوم الأخير برفع دعوى تشهير بقيمة أربعمئة مليون دولار ضدّها. إلّا أنّ القاضي ليمان رفض دعواه، فيما ما زالت قضيّة بلايك ضدّه قائمة ومن المقرّر أن تُعرض للمحاكمة في ربيع ٢٠٢٦.

وبحسب ما نقلته Variety، أكّدت ليفلي في مستندات الدّعوى أنّه “بصفتها الطّرف الفائز، يحقّ لها المطالبة بأتعاب المحاماة والتّكاليف، إضافة إلى تعويضات ثلاثيّة وعقابيّة”.

وتُقدّر بلايك أنّ المبلغ المطلوب سيبلغ عدّة ملايين من الدّولارات، لتغطية أتعاب المحاماة وتكاليف الدّفاع، بما في ذلك أتعاب الشّهود الخبراء وإجراءات إضافيّة. كما شدّدت على رغبتها في أن يُحدّد المبلغ المستحقّ قبل محاكمتها المقبلة ضدّ بالدوني.

وجاء في نصّ الالتماس: “لا ينبغي تأجيل حصول السّيّدة ليفلي على التّعويضات المستحقّة بموجب المادة ٤٧.١، بل يجب تحديدها الآن لردع أيّ سلوك تقاضٍ انتقاميّ، خاصّة بعد أن رُفضت دعاوى الأطراف الأخرى نهائيًّا.”

يُذكر أنّ بلايك ليفلي ظهرت مؤخّرًا في إطلالة نادرة، رغم الجدل الكبير الّذي يحيط بالقضيّة.