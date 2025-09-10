رسالة حب من دنيا سمير غانم تكشف عمق العلاقة وتُنهي الاشاعات

- 1/2
إحتفلت الممثّلة المصريّة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الإعلاميّ رامي رضوان، إذ نشرت عبر “إنستغرام” صورة رومنسيّة جمعتهما وأرفقتها برسالة معايدة مؤثّرة عبّرت فيها عن حبّها وتقديرها، متمنّية له السّعادة والنّجاح في حياته بأكملها.
تأتي هذه المعايدة لتضع حدًّا للإشاعات الّتي انتشرت مؤخّرًا حول علاقتهما، والّتي لمّحت إلى انفصالهما، في الوقت الّذي نفى فيه الثّنائي الأمر كلّيًّا.
يُذكر أنّ آخر أعمال دنيا سمير غانم هو فيلم “روكي الغلابة” الّذي شاركها زوجها رامي رضوان حضوره في العرض الخاصّ برفقة ابنتهما كايلا.
