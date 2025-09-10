أعمال روائية على شاشات السينما والتلفزيون في 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 11:09 صباحاً - تشهد الفترة المُقبلة، تواجداً ملحوظاً للأعمال الروائية على شاشات السينما والتلفزيون، مما يُثري المكتبة الفنية بمزيدٍ من الأعمال التي تشهد تنوعاً واختلافاً كبيريْن، والتي طالما تحظى بإعجاب وثقة قطاع كبير من قِبل الجمهور، لذا سيكون المُشاهد على موعد مع مجموعة من الأفلام والمسلسلات المأخوذة عن مؤلفات أدبية في 2026.

"جروبي"... بانوراما على الماضي والحاضر والمستقبل

من أحدث الأعمال الروائية المُقرر تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني، هي رواية "جروبي" للكاتب والروائي يوسف حسن يوسف، الذي تعاقد رسمياً مع شركة "ليو ميديا"، لتقديمها في مسلسل خلال موسم مسلسلات رمضان 2026، ومن المقرر بدء مرحلة الإعداد والتحضيرات خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم الإعلان عن فريق الإخراج والتمثيل قريباً، فضلاً عن الاستعانة لأول مرة بالذكاء الاصطناعي في أول عمل درامي عربي ومصري.

ويأتي ذلك، بعدما حقق يوسف حسن يوسف، نجاحاً جماهيرياً ضخماً، من خلال رواية "كلبش" التي تحولت إلى مسلسل تلفزيوني، بطولة الفنان أمير كرارة؛ إذ قال عن مشروعه المُرتقب: "إنّ أهم ما يميز هذا العمل الدرامي تمثيل جزء من هوية المصريين، حيث إن المسلسل يعتبر بانوراما على الماضي والحاضر والمستقبل للشخصية المصرية والعربية".

إثارة وتشويق في "صالون غريب"

وقد سبق وتعاقد المنتج محمد حفظي مع الكاتب يحيى صفوت، على تحويل روايتين من أبرز أعماله الروائية إلى أعمال فنية على الشاشة قريباً، وهما: "صالون غريب" و"جنينة المحروقي"، ومن المُقرر انطلاق مرحلة التحضيرات خلال الفترة المقبلة.

"صالون غريب" مليئة بالإثارة والتشويق، وبحسب ما جاء في التسمية التعريفية للرواية: "ما الغريب في صالون حلاقة به كرسي واحد، وحلاق واحد، وزبون واحد، لكنه بلا مرآة؟ ربما لأنه لم يكن هنا بالأمس، ولن يكون هنا غداً، ربما لأنني أشعر أنه يُطاردني!".

أما "جنينة المحروقي" فتدور أحداثها بعد غربة دامت 15 عاماً، يعود "كريم" كي يدفن أمه، لكنه يجد سؤالاً صادماً في استقباله: "كيف كنت في الخليج وفي الوقت نفسه في القاهرة؟"، ولكي يجيب عن هذا السؤال يقضي "كريم" أيام زيارته القصيرة في مربع "جنينة المحروقي" الذي نشأ فيه والذي لا يتميز في ظاهره بشيء عن سائر الأحياء، لكنه يكتشف أنه يسابق الزمن، فلم يكن هذا هو أخطر الأسرار التي تحيط بـ"جنينة المحروقي"، هناك أيضاً مهلة محددة لحل هذا اللغز، بعدها ستفتح أبواب الجحيم.

"هدوء القتلة" لمنة شلبي

ويأتي ذلك، بخلاف مشروع الفنانة منة شلبي الجديد، حيث تواصل التحضيرات الخاصة بمسلسل "هدوء القتلة" المأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته، للكاتب طارق إمام، تمهيداً لانطلاق التصوير قريباً، وعرضه عبر منصة "نتفليكس"، والعمل سيناريو وحوار محمد هشام عبية.

المسلسل سيشهد تغييرات إلى حدٍّ ما عن الرواية، حيث إنّ البطولة في الأخيرة لرجل، بينما في المشروع الدرامي ستكون نسائية، وتلعبها الفنانة منة شلبي. الرواية تدور أحداثها حول "سالم" قاتل متسلسل، يقتل ضحاياه، ليكتب بيده اليسرى قصيدة جديدة مع كل ضحية.

"دم على نهد" لهند صبري

ستُقدم الفنانة هند صبري، مسلسلاً مأخوذاً عن رواية "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى. المسلسل قصير مكون من 10 حلقات تقريباً، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية.

الرواية تنتمي إلى عالم الجريمة، حيث تدور أحداثها في فترة التسعينيات من القرن الماضي، حول صحفية تُجري لقاءات أسبوعية مع سفاح محكوم عليه بالإعدام، ارتكب العديد من الجرائم، ويبوح لها بأسرار لم يعترف بها من قبل أمام جهات التحقيق، وذلك وسط أجواء مليئة بالإثارة والتشويق، والإيقاع السريع.

وأيضاً، هناك رواية "عهد دميانة" للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، حيث يُقارب السيناريست أنور عبد المغيث على الانتهاء من كتابة المسلسل، تمهيداً لانطلاق التصوير قريباً، حيث سيكون واحداً من الأعمال الضخمة، لاسيما وأن أحداثه تدور في إطار تاريخي؛ إذ تتناول مراحل مهمة من التاريخ المصري نهاية الدولة الفاطمية، فيما تواصل الشركة المنتجة مرحلة التعاقد مع مخرج لتولي العمل، وبعدها تسكين الأدوار، تمهيداً لانطلاق التصوير.

كزبرة في "100 حلم قبل الموت"

يخوض الفنان الشاب أحمد بحر "كزبرة"، البطولة المطلقة لأول مرة في الدراما التليفزيونية، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم: "على ضهر راجل"، المأخوذ عن رواية "100 حلم قبل الموت" للكاتب محمد جلال، وهو تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة، وإنتاج مها سليم، والعمل مكوّن من 15 حلقة.

