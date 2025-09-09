ظهور خاص.. ريم خوري تخوض أولى تجارِبها بالسينما المصرية في ريد فلاج لـ أحمد حاتم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 10:03 مساءً - في ظهورٍ خاص لها، تنضم الممثلة اللبنانية ريم خوري إلى النجمين أحمد حاتم وجميلة عوض في فيلم "ريد فلاج"، الذي بدأ تصويره مؤخراً استعداداً لطرحه في دُور العرض السينمائية. هذا، في أولى تجارِب ريم بالسينما المصرية، بعدما حققته من نجاح داخل مصر من خلال الدراما التلفزيونية.

فيلم "ريد فلاج"

فيلم "ريد فلاج" تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي. وتشارك ريم خوري في الفيلم مع كل من: أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، إنتصار، سيف زهران. والفيلم من إخراج محمود كريم. وتأليف أحمد محيي.

مشاركات ريم خوري في المسلسلات المصرية

كانت ريم خوري قد لفتت إليها الأنظار وسجّلت وجودها في صناعة الدراما التلفزيونية في مصر، في الموسم الرمضاني 2024. من خلال مشاركتها في مسلسل "لحظة غضب"، أمام صبا مبارك ومحمد شاهين. والمسلسل الكوميدي: أشغال شقة، بطولة هشام ماجد وأسماء جلال. وإخراج خالد دياب.

أعمالها الدرامية والسينمائية

أحدث أعمال ريم خوري التلفزيونية جاءت من خلال مشاركتها في مسلسل "آسر"، بطولة النجم السوري باسل خياط. والمسلسل يعَد النسخة العربية من العمل التركي إيزل. سبقه مشاركتها في بطولة مسلسل "لعبة بنات". تأليف وإخراج عبدالله صفير وبودي صفير.

ومن الأعمال التلفزيونية البارزة الأخرى التي شاركت ريم خوري في بطولتها مسلسل "الثمن"، الذي تصدّر قائمة الأكثر مشاهدة في الوطن العربي وقت عرضه على منصة شاهد. بطولة باسل خياط ورزان جمّال. والمسلسل الكويتي "دفعة بيروت". إضافة إلى المسلسلات اللبنانية "باب الجحيم" من أعمال منصة شاهد الأصلية، "الحجرة" من مسلسلات منصة STARZPLAY الأصلية، "دارين"، "العودة"، و"البيت الأبيض" في أجزائه الثلاثة، ومسلسل "مثل الحلم"، و"الكاتب".

ومن الأعمال التلفزيونية المنتظَر عرضها قريباً، مسلسل "Rose Noir" للمخرج فراس أبو فخر. وتشارك ريم خوري في بطولته مع كاميل كبابي ودانيال حبيب.

وفي السينما، شاركت ريم في بطولة الفيلم اللبناني "دفاتر مايا"، الذي شارك في العديد من المهرجانات الدولية، وتَرشّح لجائزة أفضل فيلم بمهرجان برلين السينمائي الدولي (2021). وهو من إخراج جوانا حاجي توما، وخليل جريج. وشاركت ريم في بطولته مع ريم تركي، ومنال عيسى.



