أصالة تحيي حفلًا غنائيًا ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي

تفاصيل حفل أصالة في السعودية

هوية وشعار اليوم الوطني السعودي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 10:03 مساءً - تُشارك الفنانة، في فعالياتالخامس والتسعين، وذلك من خلال حفل غنائي ضخم، تلتقي فيه جمهورها داخل المملكة العربية السعودية ، في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري، إذ يأتي بالتزامن مع نهاية موسم حفلات صيف 2025.وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تفاصيل حفل أصالة في احتفالات اليوم الوطني السعودي، حيث نشر البوستر الرسمي للحفل عبر صفحته على الـ"فيسبوك"، والذي سيُقام في مدينة شقراء، يوم 24 سبتمبر الجاري، على مسرح المهندس محمد بن سعد البواردي، ومن المُقرر فتح باب حجز التذاكر أمام الجمهور، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ويأتي شعار اليوم الوطني السعودي 95 لعام 2025 تحت شعار "عزّنا بطبعنا"، ويعكس هذا الشعار عمق الشخصية السعودية الأصيلة التي تتسم بصفات نبيلة مثل الكرم، النخوة، الطموح، الجود، والأصالة. وتحمل الهوية الجديدة للشعار رؤية المملكة العربية السعودية في بناء مستقبل طموح ينطلق من جذور حضارية وثقافية راسخة، تمثل دعوة للتأمل في القيم التي شكلت ماضي وحاضر الوطن، والتي ستظل حجر الأساس لمستقبله.

ويُعبر الشعار عن فخر السعوديين بعزهم المتأصل، فهو ليس مكتسبًا، بل مغروس في الشخصية الوطنية منذ عقود، كما أن اليوم الوطني يُعبر عن توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وانطلاق مرحلة جديدة من بناء الدولة السعودية الحديثة.

يُصادف اليوم الوطني السعودي الـ 95 يوم الاثنين، 23 سبتمبر 2025، الموافق 10 ربيع الأول 1447هـ، ووفقًا لما هو متبع كل عام فمن المتوقع أن يعتبر هذا اليوم إجازة رسمية في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، ويُمثل مناسبة وطنية ينتظرها السعوديون بفخر واعتزاز.

نشاط فني لأصالة في صيف 2025

حفل غنائي لأصالة في سوريا بعد غياب 15 عامًا

ويأتي هذا الحفل، ضمن الجولة التي قامت بها أصالة على مدار صيف 2025، حيث أحيت أكثر من حفل غنائي ضخم طوال الأسابيع الماضية، منها حفل في بيروت والذي أعادها إلى لبنان بعد غياب دام 27 عامًا، وكذلك مهرجان العلمين، ومهرجان جرش للثقافة والفنون.وتواكب حفلاتالغنائية المتتالية، النجاحات التي يحققها ألبومها الجديد "ضريبة البعد"، الذي طُرح مؤخراً عبْر جميع المنصات الرقمية. وقد تصدّرت الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم، اهتمام الجمهور منذ لحظة صدورها. وهي من كلمات أحمد عيسى. ألحان مدين. توزيع أمين نبيل. وميكس وماستر ماهر صلاح.يمكنك قراءة..وفي سياق آخر، كشف نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، في تصريحاتٍ إعلامية قبل أيام، أنستُحيي حفلًا غنائيًا المرتقب في شهر ديسمبر المقبل، مؤكداً أنه سيكون حفل مستقل سيتم التخضير له بشكلٍ خاص، ولن يكون ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي كما يتردد.

وجاءت تصريحات مازن الناطور بعد أسابيع من زيارة المنتج أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة، إلى مقر نقابة الفنانين في سوريا، حيث التقى عددًا من أعضائها، وتناول اللقاء تناول ترتيبات زيارة الفنانة والتحضير للحفل بما يليق بمكانتها الفنية، وطالب شقيقها وقتها بإجراء تنسيقات جادة بين النقابة والجهات المعنية.



