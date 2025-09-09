الصور الأولى للعروس داليدا خليل

- 1/4
نشرت الممثّلة والفنّانة اللبنانيّة داليدا خليل مجموعة صور لها بفستان زفاف، وأرفقتها برسالة مؤثّرة كتبت فيها: “أقولها بقلبي وعقلي: نعم للرب، نعم للحب، نعم للعائلة ،”في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتستعد داليدا بعد ساعات قليلة لدخول القفص الذهبي بزفافها إلى خطيبها نيكولا زعتر، المقيم في دبي.
وقبل أيام، احتفلت بتوديع العزوبية في أجواء استثنائية داخل أحد المنتجعات السياحية في لبنان، بحضور أفراد عائلتها وصديقاتها المقرّبات، إلى جانب الممثّلتين رانيا عيسى وجويل داغر.
الاحتفال الذي جمع بين الفرح والأجواء الحميمية، شكّل بداية العدّ العكسي لواحد من أبرز أعراس الوسط الفني اللبناني المنتظرة هذا العام.
