خالد سليم يستعد لطرح أغانٍ جديدة

خالد سليم في الاستوديو

خالد سليم على خشبة المسرح

تواجد درامي سابق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - أعلن الفنانعن تحضيره لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة، منوّهاً أنه سوف يتعاون في أغانيه المرتقبة مع عدد من الملحنين والشعراء.وشارك خالد سليم، محبيه ومتابعيه مجموعة صور عبر صفحته على "إنستغرام"، ظهر من خلالها داخل استوديو برفقة الملحنين مدين ومحمد الصاوي والشاعر أحمد حسن راؤول، وعلق على الصور قائلاً: "استنوا تعاون جديد وأغاني مميزة وقوية قريباً".وتفاعل جمهور "سليم" مع منشوره بحماس كبير، معبرين عن حماستهم لأعماله الجديدة، وفي مقدمتهم الشاعر أحمد حسن راؤول الذي كتب: "هنكسر الدنيا إن شاء الله". كما علق آخرون بعبارات مثل: "الله على الأخبار الحلوة"، و"بالتوفيق ".على جانب آخر، يشارك الفنانفي مسرحية "فيلم رومانسي" ضمن فعاليات "تياترو شو"، تضم المسرحية إلى جانب خالد سليم مجموعة من الفنانين منهم آيتن عامر، وفاء عامر، محمد جمعة، جيهان خليل، نانسي صلاح، هبة عبد العزيز، وشريف حسنين، المسرحية من تأليف أحمد الملواني وإخراج محمد جبر.وتدور أحداثها في إطار كوميدي غنائي استعراضي، وتحكي قصة فتاة نشأت في بيئة تشاؤمية تجاه الحب، إلا أن حادثاً غريباً يغير حياتها؛ لتبدأ رحلة اكتشاف ذاتها وحبها للذات، وصولاً إلى السعادة الحقيقية.يمكنكم قراءة.. خالد سليم يكشف عن أصعب مشاهده في وتقابل حبيبجدير بالذكر، أن الفنانشارك في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل "وتقابل حبيب"، وظهر من خلاله بشخصية "يوسف أبو العزم" المتورط في أكثر من سلوك إجرامي، ويعتبر ضحية لتربيته الأسرية التي فرضت عليه سيطرة أبوية شديدة، وتتطور الأحداث؛ ليتم الحكم عليه بالسجن، لكنه يتوفى في النهاية داخل محبسه.شارك في بطولة العمل عدد آخر من النجوم وهم، ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».