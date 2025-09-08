مركز الشيخ جابرالأحمد الثقافي يستعد لليلة أوركسترا الكرتون بهذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - يستعد مركز الشيخ جابرالأحمد الثقافي لليلة "أوركسترا الكرتون"، بتاريخ 4 أكتوبر 2025، وذلك في خطوة تُعيد فيها ذكريات الطفولة في عرض ساحر بمزيج من التقنية الحديثة وأغاني الكرتون الخالدة بقيادة المايسترو الدكتور خالد نوري.

وشارك حساب مركز الشيخ جابرالأحمد الثقافي على الإنستغرام بوستر هذه الليلة وعلق وكتب: "بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل "أوركسترا الكرتون" في موسمنا السابق، واستجابة لرغباتكم جمهورنا الكريم، نكرر هذه التجربة الباهرة مرة أخرى في موسمنا الحالي التي يستضيفها المسرح الوطني في 4 أكتوبر، حيث نستمتع بشارات وموسيقات تصويرية لأشهر الأعمال الكرتونية مثل جازورا، عدنان ولينا، جونغر، والسندباد وغيرها، في عرض موسيقي بصري معزَّز بأحدث التقنيات برؤية فنية يقودها المخرج نيكولا خبّاز يرافقُه فيها المايسترو الدكتور خالد نوري الذي منح توزيعه العصري هذه المقدمات الكلاسيكية حيوية وضاعف من جمالها".

نشاطات مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي

كما سيقدم خلال الفترة القادمةعدداً من الأنشطه منها حفل غنائي بعنوان "صوت العطش" وهو الشاعر الراحل فائق عبدالجليل، الذي تستضيفه قاعة الشيخ جابرالعلي الموسيقية في 17 سبتمبر2025، حيث يتم استعادة أجمل وأحب الأغاني الخليجية في السبعينيات والثمانينيات من كلمات الشاعر فائق عبدالجليل، يؤديها الفنانان بدر نوري ومساعدالبلوشي مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور خالد نوري.

وفي 27 سبتمبر 2025 لأول مرة في الكويت، يستضيف مركز الشيخ جابرالأحمد الثقافي، واحداً من أهم وأكبر الفرق الأوركسترالية الروسية، "أوركسترا موسكو السيمفوني الحكومي"، ضمن فعاليات مواسم موسكو في الكويت 25- 27 سبتمبر، وسيقدمون أمسية كلاسيكية تتضمن اثنتين من أشهر المقطوعات لكبار المؤلفين الروس، المتتالية السيمفونية "شهرزاد" من تأليف نيكولاي ريمسكي كورساكوف، ومتتالية من موسيقى باليه "طائر النار"، تأليف إيغور سترافينسكي، يؤديهما 69 عازفاً من أبرع الموسيقيين تحت قيادة المايسترو إيفان رودين.

وأيضاً ليلة لإحياء أغاني الفنانة الراحلة ويتني هيوستن التي ستحيها الفنانه بليندا ديفيدز، وذلك في 10 أكتوبر 2025،ونشر حساب مركز الشيخ جابرالأحمد الثقافي فيديو كتب فيه: "عِش معنا سحر موسيقى وأغنيات الراحلة ويتني هيوستن وأجمل تكريم لصوتها تقدمه المطربة بليندا ديفيدز صاحبة الأداء القوي والحساس الذي أسر الجماهير حول العالم، في حفلنا المقبل في المسرح الوطني «أعظم حب على الإطلاق: تحية إلى الأسطورة ويتني هيوستن".

