مطرف المطرف في يوم ميلاده.. فنان يمتلك صوتاً مميزاً وأعمالاً مختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - يُصادف اليوم 8 سبتمبر يوم ميلاد الفنان الكويتي مطرف المطرف، الذي قدم العديد من الأعمال خلال مسيرته الفنية تنوعت بين الأغاني العاطفية والوطنية وتترات المسلسلات الخليجية، كما شارك بالعديد من الحفلات المحلية والخارجية، كما قدم أغاني لجمهوره ومحبيه منذ بداياته ولا زالت عالقة بالذاكرة.

وشارك حساب روتانا لايف فيديو للفنان وهنأته بيوم ميلاده وكتبت له: "كل عام والفنان مطرف المطرف بألف بخير، نتمنى له عام سعيد ومزيداً من التألق والنجاح".

كما شارك الفنان مطرف الفيديو ذاته عبر حسابه على الإنستغرام، وتفاعل محبوه معه وهنأوه بيوم ميلاده وتمنوا له النجاح والعمر المديد والسعادة.

مطرف المطرف في سطور

الفنان مطرف المطرف هو نجل الفنان الراحل يوسف المطرف، أحب الفن منذ صغره، ويتميّز بصوت مختلف ومميز.

وفي عام 2025 جدد للمرة الثانية عشرة، عقده مع مجموعة روتانا للموسيقى، وأعلن استمراره معهم؛ من خلال صورة جمعته بـ سالم الهندي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، أثناء توقيع العقد، كما وعد جمهوره حينها بألبوم جديد سيصدر قريباً.

ونشر حينها حساب "روتانا لايف" صوراً للفنان مطرف المطرف وسالم الهندي، وعلّق قائلاً: "للمرة الـ12، الفنان مطرف المطرف يختار مجموعة روتانا للموسيقى، ويَعِد جمهوره بألبوم جديد".

خلال مسيرته، قدّم المطرف عدداً من الأغاني المنفردة التي أحبّها الجمهور، من بينها: "من لهيب الشوق"، "ولا راح الأمل"، "طاري الفرقا"، "فيني سهر"، "خسارة"، "فهموه"، "ذكريات"، "عال"، "زينة"، "غرام وعشق"، "لبيه"، "ما هو أنت"، و"يا غلابة".

كما قدّم أغنية جميلة؛ بمناسبة يوم الأم بعنوان "يمه ما أقدر". وكانت له تجارب مميزة في غناء تترات المسلسلات، من أبرزها: "جار القمر"، "كلام أصفر"، "مع حصة قلم"، و"يجيب الله مطر".

من أبرز ألبوماته مع روتانا: "فاقدك"، "منهك غرام"، "لهيب الشوق".

كما صوّر عدداً من أغانيه بطريقة الفيديو كليب، منها: "لبيه"، "عال"، و"منهك غرام".

كما شارك في عدد كبير من المهرجانات والحفلات داخل وخارج الكويت، منها: "جلسة أمريكا"، "ليالي فبراير"، "هلا فبراير"، "حفلات عيد الأضحى"، "فنون الكويت"، "حفل جامعة الخليج"، "حفل الاحتفاء بالراحل يوسف المطرف"، "حفل كراون بلازا الكويت"، "الريان سوق واقف"، "حفل سان دييغو"، "حفل جامعة AUM 2016"، "حفل محافظة الأحمدي"، "حفل محافظة العاصمة"، "حفل كلية العلوم الإدارية"، "حفل حديقة الشهيد"، "حفل عطني فرصة"، "حفل تكريم الأستاذ سليمان الملا"، "حفل الهيئة العامة للشباب – جامعة الكويت"، "حفل تكريم الشاعر القدير مبارك الحديبي"، "حفل افتتاح بطولة كأس الخليج خليجي 23"، "حفل داو – الأوبرا الكويتية – مذكرات بحّار"، "حفل دار الأوبرا الكويتية – عدنيات كويتية"، "العيد الوطني السعودي"، و"حفل جامعة AUM".

آخر عمل طرحه الفنان مطرف المطرف

وكان آخر عمل طرحه الفنانمنذ ما يقارب الأسبوع وهي أغنيه "شوفك تأخر"، وعلق وقتها وكتب: "أحبائي الجمهور الكريم والمتابعين الأعزاء أهديكم جديدي بكل حب وأتمنى أن ينال إعجابكم، شوفك تأخر".

كلمات: مشعل الذاير، الحان: عبدالسلام محمد، توزيع: زيد نديم، مكس وماستر: جاسم محمد، إخراج: جاسم شماس من إنتاج شركة روتانا.

