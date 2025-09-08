إبراهيم الحساوي يعلن عن عرض فيلم "هوبال" بمهرجان بغداد السينمائي

فيلم "هوبال"

آخر أعمال الفنان إبراهيم الحساوي

بوستر فيلم هوبال -الصورة من ستوري إنستغرام الفنان إبراهيم الحساوي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - من خلال منشور نشره عبر ستوري الإنستغرام الخاص به، أعلن الفنانعن عرض الفيلم السينمائي السعودي "في دورته الثانية والتي من المقرر أن تنطلق فعالياته من 15 وحتى 21 سبتمبر 2025.ولم يعلق الفنان إبراهيم الحساوي على المنشور، واكتفى فقط بالإعلان عن عرض الفيلم في بغداد ونشر بوستر للفيلم حمل صورته .عُرضفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الدورة الرابعة كعرض أول وخاص، وتم عرضه بشكلٍ رسمي في دور السينما بتاريخ 2 يناير 2025، والفيلم مدعوم من صندوق ضوء لدعم الأفلام، وهيئة الأفلام، وبرنامج جودة الحياة، ونيوم وبمشاركة شركات عديدة في القطاع الخاص، وهو من بطولة الفنان إبراهيم الحساوي، ميلا الزهراني، مشعل المطيري، حمدي الفريدي، ومن إخراج عبدالعزيز الشلاحي وكاتب العمل هو مفرج المجفل.الفيلم تدور أحداثه في فترة التسعينيات حول عائلة بدوية تهجر القرية، لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء بسبب اعتقاد الجد بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه.وكان آخر أعمال الفنان إبراهيم الحساوي التي عُرضت بالموسم الرمضاني 2025 هو مسلسل "أفكار أمي"، مع الفنانة حياة الفهد، وتدور أحداثه حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة التي تفرض كل شيء على أفراد أسرتها، وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوقة، والعمل من إخراج باسل الخطيب، ومن تأليف عبدالمحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، وعقيل الرئيسي، بالإضافة إلى آخرين.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»