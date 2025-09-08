هل ارتبطت توبا بويوكستون بزميلها في أحدث مسلسلاتها؟ الممثّلة التّركيّة تحسم الجدل

إنتشرت في الأيّام الماضية إشاعة حول وجود علاقة عاطفيّة تجمع الممثّلة التّركيّة توبا بويوكستون وزميلها شوكرو أوزيلديز خلال تصوير مسلسل “شجرة الزّيتون”، إلّا أنّ توبا سارعت إلى نفي هذه الأخبار بشكل قاطع، مؤكّدة أنّ ما تردّد لا يتعدّى كونه إشاعة، وأنّ علاقتهما لم تتجاوز إطار العمل الّذي جمعهما في أجواء ممتعة وودّيّة.

بالتّزامن، اختتمت بويوكستون تصوير مشاهدها في المسلسل، إذ نشرت لمتابعيها عبر حسابها على “إنستغرام” منشورًا مؤثرًا ودّعت فيه الصّيف وأيّام التّصوير الطّويلة في الكواليس. وأرفقت صورًا من موقع التّصوير برسالة كتبت فيها بما معناه: “صيف آخر ينتهي، السماء امتلأت بالغيوم، تثاقلت القلوب، والافتراق يبدو كأنّه لعبة… دموع في عينَي ووجع في قلبي… كأنّه موت حدث، لكن لا أحد مات.”

المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهور الممثّلة التّركيّة، إذ أعرب المتابعون عن حزنهم لانتهاء فترة التّصوير، وأبدوا في الوقت نفسه حماستهم الكبيرة لمشاهدة الموسم الجديد من “شجرة الزّيتون” الّذي يحظى بمتابعة واسعة في تركيا والعالم العربيّ.