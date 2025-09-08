حفل MTV VMAs.. شاكيرا تفوز بجائزة أفضل موسيقى لاتينية لكنها لم تحضر الحفل.. لماذا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 10:02 صباحاً - انتهى في الساعات القليلة الماضية حفل توزيع جوائز MTV للأغاني المصورة، المعروفة باسم "MTV VMAs" تكريماً لأبرز الإنجازات في مجال صناعة الفيديوهات الموسيقية والأداء الغنائي بالإضافة لتكريم رموز الموسيقى والغناء. ومن بين الجوائز التي أعلنت عنها إدارة الحفل، جائزة أفضل موسيقى لاتينية، التي كانت من نصيب شاكيرا عن أغنية Soltera، لكنها لم تتسلمها، إذ كان غيابها ملحوظ عن الحفل ولم تحضره.

سبب غياب شاكيرا عن حفل توزيع جوائز MTV VMAs

تفوقت شاكيرا بأغنيتها Soltera باد باني، جاي بالفين، كارول جي، وغيرهم، لكنها لم تنضم لزملائها للإحتفال بهذا الإنجاز، ويرجع ذلك بسبب حفلها الغنائي الذي أحيته تلك الليلة في غوادالاخارا، المكسيك، قامت شاكيرا بجولة فنية في جميع أنحاء البلاد، ومن المقرر أن تُقيم حفلها القادم "لاس موخيريس يا نو لوران" في بويبلا في 11 سبتمبر، وفقاً لموقعها الرسمي على الإنترنت.

وعلى الرغم من غياب شاكيرا، إلا أنها تركت بصمة محفورة في تاريخ جوائز MTV VMAs منذ عام 2023 عندما أصبحت أول فنانة من أمريكا الجنوبية تحصل على جائزة فيديو فانغارد، لتنضم إلى فائزين آخرين مثل بيونسيه، مادونا، جانيت جاكسون، ريهانا، والبيتلز. وقبل تكريمها بالجائزة، قدمت عرضًا رائعًا لمجموعة من أشهر أغانيها.

قائمة الأعمال والنجوم الفائزين في حفل جوائز MTV VMAs

فيديو العام: أريانا غراندي Ariana Grande أغنية brighter days ahead

فنان العام: ليدي غاغا Lady Gaga عن Interscope Records

أغنية العام: روزيه وبرونو مارس ROSÉ & Bruno Mars عن أغنية APT

أفضل فنان جديد: أليكس وارن Alex Warren

أفضل تعاون فني: ليدي غاغا وبرونو مارس Lady Gaga & Bruno Mars أغنية Die With A Smile

أفضل بوب: أريانا غراندي Ariana Grande أغنية brighter days ahead

أفضل فنان بوب: سابرينا كاربنتر Sabrina Carpenter أغنية Island

أفضل هيب هوب: دوتشي Doechii أغنية “Anxiety

أفضل فنان آر أند بي: ماريا كاري - "Type Dangerous"

أفضل موسيقى بديلة: سومبر “back to friends”

أفضل موسيقى روك: كولدبلاي ALL MY LOVE

أفضل موسيقى لاتينية: شاكيرا Shakira أغنية Soltera

أفضل موسيقى كيه بوب: ليزا بمشاركة دوجا كات وراي LISA ft. Doja Cat & RAYE عن أغنية Born Again

أفضل موسيقى أفروبيتس: تيلا Tyla عن أغنية PUSH 2 START

أفضل موسيقى الريف: ميغان موروني Megan Moroney عن أغنية "Am I Okay?

أفضل ألبوم: سابرينا كاربنتر Sabrina Carpenter ألبوم Short n' Sweet

أفضل فيديو كليب: أريانا غراندي Ariana Grande أغنية brighter days ahead

فيديو جيد: تشارلي xcx مع بيلي لإيليش Billie Eilish أغنية Guess featuring

أفضل إخراج: ليدي غاغا Lady Gaga أغنية Abracadabra

أفضل تصميم فني: ليدي غاغا Lady Gaga أغنية Abracadabra

أفضل تصوير سينمائي: كندريك لامار Kendrick Lamar أغنية Not Like Us

أفضل مونتاج: تيت ماكراي Tate McRae عن أغنية Just Keep Watching من فيلم F1

أفضل تصميم رقصات: دوتشي Doechii أغنية “Anxiety

أفضل مؤثرات بصرية: سابرينا كاربنتر Sabrina Carpenter أغنية Manchild

أفضل فرقة: KATSEYE أغنية "Touch

أغنية الصيف: تيت ماكراي Tate McRae عن أغنية Just Keep Watching من فيلم F1

