رغم منافستها في ترشيحات جوائز MTV VMA.. تايلور سويفت غائبة عن الحفل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 03:58 صباحاً - كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الموسيقى بمختلف أنواعها يجتمعون في مكانٍ واحد ليشهدوا فعاليات حفل توزيع جوائز MTV للأغاني المصورة؛ MTV VMAs، من بينهم المكرمون الثلاثة ريكي مارتن، بوستا رايمز، وماريا كاري، بالإضافة لباريس هيلتون، بيلي إيليش، ليدي غاغا، والمزيد، إلا أن نجمة البوب تايلور سويفت تغيبت عن الحفل الذي انطلقت فعالياته منذ قليل، رغم منافستها في فئات الترشيح.

غياب تايلور سويفت عن الحدث الموسيقي MTV VMAs

ربما كان جمهور تايلور سويفت ينتظرون حضورها حفل توزيع جوائز MTV للأغاني المصورة؛ MTV VMAs، إلا أنها فاجأت الجميع بغيابها، وذلك وفقاً لموقع USA Today، حيث أفاد مصدر مطلع أن المغنية وكاتبة الأغاني لن تحضر.

سويفت مرشحة لجائزة فنانة العام، وتتنافس مع بيونسيه، وباد باني، وكيندريك لامار، وذا ويكند، ومورغان والين، وليدي غاغا.

علاقة تايلور سويفت وحفل توزيع جوائز MTV VMAs

لطالما كانت علاقة سويفت بجوائز الفيديو الموسيقي راسخة في الثقافة الشعبية لما يقرب من عقدين، فقد حازت على لقب "شخصية القمر" لأول مرة عام 2009 عن أغنيتها You Belong With Me. وعادت إلى المسرح عام 2010 لتؤدي أغنية Innocent.

حصدت سويفت جوائز عام 2023 بسبعة ألقاب. والتقطت الكاميرات صورها وهي ترقص مع آيس سبايس، وتلتقي مجددًا مع فرقة NSYNC على المسرح، وتحتفل بفوزها بجائزة أفضل فيديو بوب عن أغنية "Anti-Hero".

وعلى مر السنين، استغلت سويفت حفل توزيع جوائز الفيديو الموسيقي لإطلاق عصور جديدة، بدءًا من أدائها لأغنية "Shake It Off" عام 2014 ووصولًا إلى إعلانها عن ألبومها "Midnights" عام 2022.

تايلور سويفت تحصُد العديد من الجوائز خلال حفل العام الماضي 2024

حصدت نجمة البوب الأمريكية7 جوائز خلال حفل MTV للأغاني المصورة العام الماضي، وبذلك تتعادل مع بيونسيه في عدد الجوائز التي حصدتها في حياتها من هذه الجوائز. وقد فازتبالجائزة الكبرى وهي جائزة أفضل فيديو خلال العام، عن أغنيتها "Fortnight" والتي تم تصويرها بالأبيض والأسود وظهرت من خلاله داخل مستشفى للأمراض النفسية، وشاركها في الأغنية المغني الأمريكي بوست مالون.

وخلال تسلم جائزة "مون بيرسون" قالت تايلور سويفت: "يبدو الفيديو حزيناً للغاية عند مشاهدته، إلا أنه في الواقع كان الأكثر إمتاعاً أثناء إعداده"، كما وجهت الشكر خلال كلمتها إلى معجبيها على التصويت لجوائز الأغاني المصورة.

كما أشادت بشريكها في الأغنية مالون، ووصفته بأنه "موهوب للغاية ومهذب" وذلك عند الإعلان عن حصول أغنية "Fortnight" على جائزة أفضل تعاون، ورد مالون واصفاً تايلور بأنها واحدة من أكثر الناس لطفاً وموهبة ومن تشرف بمعرفتهم على الإطلاق.

ومع نهاية الحفل زاد عدد جوائز MTV للأغاني المصورة التي حصلت عليها الفنانة تايلور سويفت إلى 30 جائزة، وكان من أبرز الجوائز الأخرى التي حصلت عليها هما جائزتا فنان العام وأغنية الصيف.

