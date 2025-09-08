جنات: ألبوم "ألوم على مين" نقطة تحول في مسيرتي والجرأة سر نجاحه "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 02:09 صباحاً - احتفلت المطربة المغربية جنات بنجاح أحدث ألبوماتها الغنائية الذي يحمل عنوان "ألوم على مين"، والذي طرحته ضمن موسم صيف 2025، وذلك خلال حفل كبير أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وعلى هامش الحفل التقت كاميرا "الخليج 365" الفنانة جنات، حيث كشفت عن العديد من التفاصيل المرتبطة بالألبوم وكواليس إعداده.

محطة فارقة

وأكدت الفنانة المغربية جنات أن ألبومها الجديد "ألوم على مين" يمثل محطة فارقة في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنه يجسد نقلة نوعية على مستوى الجرأة والتنوع الموسيقي، لافتة إلى أن الفارق بين بداياتها التي كانت عام 2006 بألبوم "اللي بيني وبينك" وأعمالها الحالية يكمن في الخبرة التي منحتها ثقة أكبر بنفسها، الأمر الذي انعكس على اختياراتها الفنية.

وقالت "جنات": إن الألبوم الجديد تميز بتعدد ألوانه الموسيقية وهو ما أسهم في تقبل الجمهور له بشكل واسع، مشيرة إلى أن سر نجاحه يكمن في اختلافه عما قدمته سابقاً، إذ ترى أن عنصر المفاجأة يترك دائماً أثراً إيجابياً لدى المستمعين، معتبرة أن الألبوم يشكل بالنسبة لها "نقطة تحول" حقيقية في مشوارها الغنائي.

الأغاني الأقرب

وحول الأغاني الأقرب إلى قلبها، أشارت إلى أن جميعها تحمل مكانة خاصة لديها، إلا أن الأعمال ذات الطابع الدرامي مثل "خد بكرة" و"ألوم على مين" تمنحها مساحة للتعبير الفني وتترك أثراً مضاعفاً، أما في الفيديو كليب فستكون "النص اللي يخص".

وفي سياق مختلف، شبهت جنات نفسها بآلتي الكمان والناي، معتبرة أنهما الأقرب للتعبير عن شخصيتها الفنية، وعن فريق عملها الذي تتمنى العمل معه الفترة المقبلة قالت فإنها تتمنى التعاون مع الشاعر بهاء الدين محمد والملحن صلاح الشرنوبي والموزع الموسيقي طارق مدكور، متمنية خوض تجربة دويتو مع الفنان عمرو دياب، ولم تستبعد إمكانية تنفيذ دويتو نسائي مع فنانة أخرى إذا توفرت الفكرة المناسبة.

وعن إمكانية دخولها مجال التمثيل، أكدت أنها تفكر في التجربة منذ سنوات، إلا أن غياب الدور المناسب حال دون ذلك حتى الآن، مبينة أنها لا تمانع خوض هذه الخطوة متى وجدت عملاً يستحق.