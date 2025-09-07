أبرز ملامح البرومو التشويقي لمسلسل ولد وبنت وشايب لـ أشرف عبد الباقي وليلى زاهر

البرومو التشويقي لمسلسل "ولد وبنت وشايب"‏

أشرف عبد الباقي يدعم ابنته زينة في تجربتها الإخراجية الدرامية الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 11:11 مساءً - تم الكشف عن البرومو التشويقي لمسلسل ""، المكون من 10 حلقات، والذي سيعرض قريبًا عبر إحدى المنصات ‏الرقمية.‏ ويأتي من بطولة كل من أشرف عبد الباقي، ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، انتصار، مروان المسلماني وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة محمد ‏بركات، والسيناريو والحوار لـ أحمد الشماع والسيد عبد النبي، فيما تتولى الإخراجوكشفت منصة ‏WAITCH IT الرقمية عن البرومو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وجاء تعليقها عليه كالتالي: ‏‏"الولد والبنت هيقابلوا الشايب قريب.. مسلسل ولد وبنت وشايب من إنتاجات ‏WATCHIT‏ الأصلية... يُعرض قريبًا".‏وتظهر ليلى أحمد زاهر ومروان المسلماني في أدوار شبابية تواجه تحديات مرتبطة بالجرائم الإلكترونية، مع إبراز لحظات توتر ‏ومطاردات مشوقة يظهر من خلاله الفنانمجسدًا دور "الشايب" ممسكًا بسلاح ناري يوجه نحو أشخاص في ظل هذه ‏المطاردات في مشهد مؤثر يعكس تحولاته النفسية مع الأحداث، مما أثار فضول الجمهور حول دوره الحقيقي .ويواصل الفنان أشرف عبد الباقي دعمه لابنته زينة من خلال "ولد وبنت وشايب" خاصة إنه يمثل أولى تجاربها الإخراجية بالدراما ‏التلفزيونية ليؤكد بذلك ثقته الكبيرة في موهبتها، ويأتي هذا الدعم بعد أن قدمت تجربتها السينمائية الأولى في فيلم "مين يصدق" والذي ‏عُرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة وشارك به إيضًا الفنان أشرف عبد الباقي في ظهور خاص.‏

آخر أعمال أشرف عبد الباقي الدرامية

ليلى أحمد زاهر في حكاية هند من مسلسل " ما تراه ليس كما يبدو"‏

من جهةٍ أخرى، سجلحضوره القوي في منافسات دراما رمضان الماضي بدور رئيسي في مسلسل "قلبي ومفتاحه" ‏بعد غياب سنوات طويلة، والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة وعُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: آسر ‏ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، حازم سمير، سما إبراهيم، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين. وهو ‏تأليف وإخراج تامر محسن. وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.ودارت أحداث مسلسل "قلبي ومفتاحه"؛ حول ميار (مي عز الدين) امرأة مُطلّقة 3 مرات من زوجها سعد (دياب)، وتلتقي بـ عزت (آسر ‏ياسين) يعمل سائق أجرة ويشعر بجاذبية شديدة ناحيتها، وتشهد علاقتهما تطوراً كبيراً على مدار الأحداث، خاصة بعدما تُقرر مايار ‏عرض الزواج عليه ليكون محللاً من أجل العودة لزوجها؛ خشية من أن يحرمها من أبنائها ولكن الأمور ستتطور وتأخذ منحنى آخر وهذا ‏ما ستكشفه الحلقات.‏تُعد حكاية "هند" آخر أعمال ليلى أحمد زاهر وجاءت ضمن 7 حكايات يقدمها مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، وتكشف عن جوانب مختلفة ‏من القضايا الاجتماعية والإنسانية والأسرية وقضايا المرأة، التي تطرحها الدراما في إطار من الإثارة والتشويق.حكاية "هند" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يشارك في بطولتها إلى جانب ليلى أحمد زاهر كل من: حازم إيهاب، حنان سليمان، ‏هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، عزوز عادل، ياسمين رحمي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والحكاية من تأليف هند عبد الله وإخراج خالد ‏سعيد وإنتاج كريم أبو ذكرى، وتدور أحداثها في اطار اجتماعي تشويقي مثير.‏

