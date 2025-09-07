دانييلا رحمة بأول صورة تظهر حملها بشكل واضح وتعلق: حاسة بالحياة جواتي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 11:11 مساءً - شاركت الفنانة دانييلا رحمة عبر حسابها على إنستغرام أول صورة لها وهي تستعرض حملها بشكل واضح من خلال ظهورها بفستان أسود ضيق أبرز ملامح حملها في أشهره الأولى، في حين كانت تعتمد في السابق في إطلالاتها وصورها، الملابس الفضفاضة التي لم تكن تكشف عن حملها بطريقة بارزة.

هل ألمحت دانييلا رحمة من خلال الصورة إلى نوع الجنين؟



في لقطة عفوية ودافئة وهي تلتقط صورة سيلفي، أطلت الفنانة دانييلا رحمة بفستان أسود ضيق من دون أكمام وقميصًا باللون الوردي أخفضته على ذراعيها ووضعت يدها على بطنها، وكانت السعادة ترتسم على وجهها وهي تضحك بسرور لانتظارها طفلها الأول من زوجها الفنان ناصيف زيتون. كذلك كان لافتًا أن غطاء الهاتف الذي كانت تحمله بشكل بارز في الصورة كان أيضًا باللون الوردي. فهل أرادت دانييلا من خلال لون القميص الوردي وغطاء الهاتف الوردي أيضًا أن تعلن بطريقة غير مباشرة أنها حامل بفتاة من دون الإفصاح عن ذلك بشكل واضح؟ أم جاء اعتمادها لهذا اللون بمحض الصدفة من دون أن تقصد دانييلا ذلك وأن ليس له علاقة بنيتها الكشف عن نوع الجنين حيث لم تعلن وناصيف صراحة بعد إن كان صبيًا أم فتاة؟

وكانت تقارير صحفية ألمحت سابقًا من دون أي تأكيد بأن نوع مولود الزوجين الشهيرين دانييلا رحمة وناصيف زيتون سيكون صبيًا وسيحمل اسم الياس تيمنًا باسم والد الفنان ناصيف زيتون، الياس زيتون الذي توفي في العام 2018. وكان الفنان ناصيف زيتون يردد دومًا في لقاءاته أنه إذا رزقه الله بصبي سيطلق عليه اسم الياس. حتى أن الفنانة دانييلا رحمة باتت تلقب بـ "أم الياس" بعد أشهر قليلة من زواجها من الفنان ناصيف زيتون.

واختصرت دانييلا رحمة الحياة أنها بداخلها، وأن طفلها المرتقبة ولادته يختصر كل الحياة بالنسبة إليها معلقة على الصورة: " حاسة بالحياة جواتي". فور نشر الصورة انهالت التعليقات المهنئة لـ دانييلا رحمة من متابعيها ومن زميلاتها بالفن، فعلقت الفنانة نور علي "ما شاء الله حبيبتي"، بدورها باركت لها الفنانة ستيفاني عطالله وكتبت "باركك الله وحماك"، الفنانة سارة أبي كنعان كتبت تعليقًا على الصورة "تبدين أمًا رائعة"، الفنانة كارمن بصيبص وضعت إيموجي القلب الأحمر على الصورة. فيما علقت ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة اللبنانية ريما فقيه " يا قمر". وغيرها الكثير من التعليقات المهنئة. من جهتها تفاعلت الفنانة دانييلا رحمة مع التعليقات وردت على جميع مهنئيها وشكرتهم بحب.

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة: أصبحنا 3

وكان الفنانان ناصيف زيتون ودانييلا رحمة أعلنا منتصف الشهر الفائت على غلاف إحدى المجلات أنهم أصبحوا ثلاثة في إشارة رسمية أنهما ينتظران طفلهما الأول. على الغلاف، كُتبت العبارة اللافتة: "للذي سيأخذنا إلى أماكن جديدة: نحن 3 الآن"، بينما جاء في التعليق المرفق: “يحلمان بمنزل تتردد فيه أنغام الموسيقى، وتملؤه الضحكات، وتتجذر فيه قيم اللطف والاحترام... كل ما نفعله وكل ما نحن عليه... هو من أجلك”.

هل أُقيم حفل للكشف عن نوع الجنين؟



تحدثت تقارير إعلامية مؤخرًا أن الزوجين النجمين ناصيف زيتون ودانييلا رحمة أقاما حفلًا سريًا بعيدًا عن الأضواء للكشف عن نوع الجنين الذي ينتظرانه اقتصر على الأهل والأصدقاء فقط. وأن الحفل جاء شبيهًا إلى حد كبير لحفل زواجهما الذي اقتصر أيضًا على الأهل والأصدقاء فقط بعيدًا عن الأضواء وتغطية وسائل الإعلام. في حين شاركا فيما بعد عبر حساباتهما على السوشيال ميديا صور حفل الزفاف. كما أنه تمّ حينها حفظ الهواتف الخليوية الخاصة بالمدعوين في خزائن خاصة خلال حفل الزفاف. وهذا الأمر يتردد من دون أي تأكيدات، أنه تكرر أيضًا للمرة الثانية في حفل الكشف عن نوع الجنين حيث طُلب من المدعوين عدم التقاط الصور حفاظًا على خصوصية الحفل.

دانييلا رحمة وناصيف زيتون يحتفلان بالذكرى السنوية الأولى لزفافهما

وكان الفنانان دانييلا رحمة وناصيف زيتون احتفلا في الأول من يوليو الفائت بالذكرى السنوية الأولى لزفافهما حيث نشرت الفنانة دانييلا رحمة عبر حسابها على إنستغرام فيديو مميزًا شاركته مع حساب زوجها ناصيف زيتون على إنستغرام من حفل زفافهما وذلك على وقع أغنية ناصيف "حبيبي وبس" الرومانسية. الفيديو نشر للمرة الأولى حيث ظهر العروسان خلاله وهما يركضان في الطبيعة محاطين بالأشجار الخضراء يدًا بيد فرحين وسط مجموعة من الأهل والأصدقاء الذين كانوا يلقون عليهما الزهور البيضاء في مشهد جميل مبهج وكأنه من فيلم رومانسي. وعلقت دانييلا رحمة على الفيديو من وحي أغنية زوجها ناصيف زيتون "حبيبي وبس" بالقول له "حبيبي وبس. منذ سنة واحدة". ووضعت هاشتاغ "ذكرى زواجنا" مع رمز القلب الأحمر.





