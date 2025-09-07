هاني فرحات يسطر تاريخًا جديدًا للموسيقى العربية.. ومحمد عبده: فرحتي بك لا توصف يا ابني   

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 10:02 مساءً - بقيادته لأوركسترا دار الأوبرا الملكيَّة الفرنسية والأوركسترا السعودي على مدار ليلتين متتاليتين في حفل روائع الأوركسترا الذي أقيم داخل قصر فرساي التاريخي سطر المايسترو هاني فرحات تاريخًا جديدًا للموسيقى والغناء العربي بعدما أصبح أول مايسترو عربي يقود الأوركسترا المشترك داخل هذا الصرح الأثري الكبير في حدث موسيقي استثنائي وأمام حضور رفيع تقدمته سيدة فرنسا الأولي السيدة بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولفيف من الشخصيات الدبلوماسية والفنية الأوروبية والعربية و الأمير تركي الفيصل والعديد من الوزراء منهم وزير التجارة السعودي ووزيرة الثقافة الفرنسية ووزير التجارة الفرنسي والعديد من الشخصيات الدبلوماسية وسفراء الدول.
تضمن الحفل فقرة موسيقية و غنائية مشتركة بين الأوركسترا السعودي و أوركسترا دار الأوبرا الملكية دمجت بين الثقافتين السعوديَّة والفرنسيَّة من خلال أداء العديد من الأغنيات الفرنسية والسعوديةوالمقطوعات الموسيقية الخالدة .
قدّم الأوركسترا السعودي مقطوعات موسيقية استثنائية برزت للعالم جمال التراث الثقافي والتنوع في تاريخ الموسيقى السعودية كما تألقت خلال تقديم أغنية “أغفر لعبد مذنب”وغيرها من الروائع الغنائية.
نال الأوركسترا المشترك إشادات الحضور من الشخصيات الهامة الذين وقفوا أكثر من مرة لتحية المايسترو هاني فرحات والأوركسترا بالتصفيق .
الحفل جاء ضمن سلسلة حفلات روائع الأوركسترا السعوديَّة والتي تقام برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى و في إطار تعزيز أواصر التعاون الثقافي والفني بين المملكة والجمهوريَّة الفرنسيَّة، وإبراز جسور التبادل الحضاري بين البلدين.
مشددًا علي أن دمج الموسيقى السعودية مع الموسيقى العالمية والكلاسيكية كان من أجمل ما سمع.
وإختتم رسالته بقوله: "شكرا ابني المايسترو الكبير هاني فرحات.. شكرا لما فعلته للأوركسترا السعودي.. شكرا علي علمك وتفانيك وضميرك تجاه ولاد بلدك".
يمكنك قراءة.. بعد قيادته الأوركسترا السعودي .. محمد عبده يشيد بـ هاني فرحات ويصفه بـ "المايسترو المثقف "
يشار إلي أن هذه المشاركة هي الثانية لفرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بالعاصمة الفرنسية باريس، وكانت المرة الأولى على مسرح دو شاتليه وحفل قصر وهو المحطة الثامنة في سلسلة الجولات العالمية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي التي تنظِّمها هيئة الموسيقى حيث كانت المحطة الأولى بباريس في شهر أكتوبر 2022 والمحطة الثانية: العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي في شهر يونيو 2023 والمحطة الثالثة يمدينة نيويورك الأمريكية في شهر سبتمير 2023 والمحطة الرابعة بالعاصمة البريطانية لندن في سبتمير 2024 والمحطة الخامسة بالعاصمة اليابانية طوكيو في شهر نوفمبر 2024 والمحطة السادسة بمدينة الرياض في شهر يناير والمحطة السابعة بمدينة سيدني الأسترالية في شهر مايو 2025.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
هاني فرحات يقود الأوركسترا دار الأوبرا الملكيَّة الفرنسية والأوركسترا السعودي
تضمن الحفل فقرة موسيقية و غنائية مشتركة بين الأوركسترا السعودي و أوركسترا دار الأوبرا الملكية دمجت بين الثقافتين السعوديَّة والفرنسيَّة من خلال أداء العديد من الأغنيات الفرنسية والسعوديةوالمقطوعات الموسيقية الخالدة .
قدّم الأوركسترا السعودي مقطوعات موسيقية استثنائية برزت للعالم جمال التراث الثقافي والتنوع في تاريخ الموسيقى السعودية كما تألقت خلال تقديم أغنية “أغفر لعبد مذنب”وغيرها من الروائع الغنائية.
نال الأوركسترا المشترك إشادات الحضور من الشخصيات الهامة الذين وقفوا أكثر من مرة لتحية المايسترو هاني فرحات والأوركسترا بالتصفيق .
الحفل جاء ضمن سلسلة حفلات روائع الأوركسترا السعوديَّة والتي تقام برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى و في إطار تعزيز أواصر التعاون الثقافي والفني بين المملكة والجمهوريَّة الفرنسيَّة، وإبراز جسور التبادل الحضاري بين البلدين.
محمد عبده: "فرحتي اليوم بـ هاني فرحات وما فعله مع الأوركسترا السعودية لا توصف"رسائل الإشادة والتهاني بنجاح الحفل إنهالت علي المايسترو هاني فرحات من وسائل الإعلام الفرنسية التي أفردت مساحات كبيرة لتغطية الحفل واصفة إياه بأنه رسالة سلام للعالم من داخل قصر فرساي التاريخي و من شخصيات عديدة في مقدمتها فنان العرب محمد عبده الذي أكد في رسالته أن فرحات صنع تاريخًا ومجدًا فنيًا لدمجه الموسيقي السعودي مع الموسيقي العالميه والكلاسيكية وقال: "فرحتي اليوم بهاني فرحات وما فعله مع الأوركسترا السعودية لا توصف".
مشددًا علي أن دمج الموسيقى السعودية مع الموسيقى العالمية والكلاسيكية كان من أجمل ما سمع.
وإختتم رسالته بقوله: "شكرا ابني المايسترو الكبير هاني فرحات.. شكرا لما فعلته للأوركسترا السعودي.. شكرا علي علمك وتفانيك وضميرك تجاه ولاد بلدك".
يمكنك قراءة.. بعد قيادته الأوركسترا السعودي .. محمد عبده يشيد بـ هاني فرحات ويصفه بـ "المايسترو المثقف "
المشاركة الثانية لفرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بالعاصمة الفرنسية باريس
يشار إلي أن هذه المشاركة هي الثانية لفرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بالعاصمة الفرنسية باريس، وكانت المرة الأولى على مسرح دو شاتليه وحفل قصر وهو المحطة الثامنة في سلسلة الجولات العالمية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي التي تنظِّمها هيئة الموسيقى حيث كانت المحطة الأولى بباريس في شهر أكتوبر 2022 والمحطة الثانية: العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي في شهر يونيو 2023 والمحطة الثالثة يمدينة نيويورك الأمريكية في شهر سبتمير 2023 والمحطة الرابعة بالعاصمة البريطانية لندن في سبتمير 2024 والمحطة الخامسة بالعاصمة اليابانية طوكيو في شهر نوفمبر 2024 والمحطة السادسة بمدينة الرياض في شهر يناير والمحطة السابعة بمدينة سيدني الأسترالية في شهر مايو 2025.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».