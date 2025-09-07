نور إيهاب ويوسف عمر يبدآن تصوير حكاية جديدة في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

مشاركات فنية لـ نور إيهاب

دارما منتظرة

محطات يوسف عمر الدرامية

فيلم جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 10:02 مساءً - بدأ الممثلان الصاعدانتصوير حكاية جديدة من بطولتهما، وذلك ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي ‏يدور في إطار اجتماعي حول سبع حكايات منفصلة، تقدَّم من خلالها نوعيات درامية متعددة ومتنوّعة، تجمع بين الاجتماعي والتشويقي ‏والإنساني. تتكون كلّ حكاية من خمس حلقات، والمسلسل يُعرض حالياً على قنوات دي إم سي، بالتوازي مع عرضه على إحدى المنصات ‏الرقمية؛ إذ نجحت حكايات المسلسل التي عُرضت في تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، وذلك بعد أن نالت أحداثها إعجاب محبي الأعمال ‏الدرامية. وهو من إخراج محمود زهران.‏كان أحدث عمل تلفزيوني لـ نور إيهاب، في مسلسل "6 شهور" إلى جانب النجم الصاعد نور النبوي، وقد حقق العمل نسب مشاهدة ‏عالية وقت عرضه. ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي رومانسي، حول مراد ولطيفة اللذين يتنافسان على وظيفة واحدة ‏بفترة اختبار مدتها ستة أشهر، لكن خطتهما الجريئة لإنشاء مشروع ناشئ، قد تكون التحدي الأكبر الذي يواجهانه.كما تألّقت نور في موسم رمضان 2024 بمسلسل "الحشاشين"، الذي عُد من أضخم الإنتاجات الدرامية بمشاركة: كريم عبد العزيز، أحمد عيد، وفتحي عبد الوهاب. بالإضافة إلى مشاركتها في بطولة مسلسل "صدفة"، أمام ريهام حجاج، وجاءت قصته في إطار تاريخي. وعلى ‏الشاشة الكبيرة، شاركت نور في جزئي فيلم "الحريفة" مع نور النبوي، ونجح الفيلمان في شباك التذاكر محققَين إيرادات تجاوزت حاجز ‏‏100 مليون جنيه؛ ليصبحا من أبرز الأعمال السينمائية التي لاقت إقبالاً جماهيرياً واسعاً خلال فترة عرضهما.من أبرز الأعمال المنتظَر عرضها لـ، مسلسل "للعدالة وجه آخر" أمام النجم ياسر جلال. وهو عمل اجتماعي تشويقي من 15 ‏حلقة. تأليف عمرو الدالي. إخراج محمد يحيى مورو. ويشارك في بطولته: أروى جودة، محمد علاء جامايكا. كما تنتظر نور عرض فيلم "‏الساعة 7" الذي تشارك بطولته مع محمد الشرنوبي.يمكنك قراءة.. توليفة شبابية وقصة من الواقع.. أسباب تدفعك لمشاهدة مسلسل 6 شهورحققنجاحاً لافتاً في موسم رمضان 2024؛ حيث شارك ببطولة مسلسل "شباب امرأة"، أمام غادة عبد الرازق. و"كامل العدد 3"، ‏مع دينا الشربيني، وشريف سلامة. إلى جانب مشاركته في المسلسل السعودي "شارع الأعشى"، الذي جمع عدداً من نجوم الوطن العربي.أما سينمائياً؛ فقد تصدّر بطولة فيلم: مين يصدّق، للمخرجة زينة عبد الباقي، الذي شهد عرضه الأول في الدَورة الـ45 لمهرجان القاهرة ‏السينمائي الدولي.أما؛ فيخوض تجرِبة سينمائية جديدة من خلال فيلم الأكشن "فرقة الموت"، الذي تدور أحداثه حول تشكيل فرقة أمنية للقضاء ‏على سطوة "خُط الصعيد". ويشارك في بطولته: أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، وآخرون. والعمل من تأليف صلاح الجهيني. وإخراج ‏أحمد علاء الديب.‏

