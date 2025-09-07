كيفانش تاتليتوغ في حالة انهيار ويبكي بحرقة خلال تشييع صديقه خالد يوكاي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 08:15 مساءً - لم يستطع الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند من حبس دموعه حيث رصدته الكاميرات وهو يبكي بحرقة وانهار حزنًا خلال تشييع صديق عمره وطفولته رجل الأعمال وصانع اليخوت التركي خالد يوكاي الذي تركت وفاته صدمة في قلوب عائلته ومحبيه وأصدقائه، لاسيما بعد فقدانه واختفائه إثر خروجه في رحلة بحرية ثم العثور على جثته بعد غرقه بيخته في البحر. وكانت انتشرت أخبار مفادها أن سفينة شحن اصطدمت بيخت خالد يوكاي بطريقة الخطأ غير المتعمد ما أدى إلى غرق اليخت وفقدان خالد في البحر بطريقة مأساوية.

رحلة البحث عن خالد يوكاي في البحر



تشير المعلومات أن رجل الأعمال الشهير وصانع اليخوت خالد يوكاي صديق النجم التركي كيفانش تاتليتوغ أبحر في يخته من يالوفا إلى بوزكادا في الرابع من أغسطس الفائت، ولكنه لم يعد من رحلته البحرية هذه إطلاقًا. أبلغت عائلته السلطات المختصة عن فقدانه. فبدأ البحث عن يخته الذي تم العثور عليه لاحقًا معطلًا وغمرته المياه بشكل جزئي، استمر البحث عن خالد يوكاي بدعم من القوات البحرية التركية. إلى أن تم العثور على جثة يوكاي على عمق 68 مترًا قبالة سواحل جزيرة مرمرة بعد 30 يومًا من فقدانه، ويقال إن الساعة التي كان يرتديها في معصمه الأيسر بالإضافة لتسجيلات كاميرا المراقبة ساعدتا بالتعرف على هويته.

وذُكر أيضًا أن سفينة كانت وصلت إلى المنطقة مع غواصين مدربين اختصاصيين حيث انتشلوا جثة يوكاي من البحر باستخدام مصعد. بعدها تم نقل الجثة إلى ميناء بانديرما بواسطة قارب خفر السواحل، ثم أُرسلت إلى معهد الطب الشرعي في بورصة للتشريح. بعد الفحص، تم تسليم جثمان يوكاي إلى عائلته ونُقل إلى إسطنبول حيث تمت مراسم التشييع.

Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Halit Yukay'ın cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu



Yalova'dan teknesiyle açıldıktan günler sonra cansız bedeni denizden çıkarılan iş adamı Halit Yukay, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ… pic.twitter.com/dM0cXowbcL — Haberler.com (@Haberler) September 6, 2025

كيفانش تاتليتوغ منهار ويبكي متأثرًا في جنازة صديقه

— Haberler.com (@Haberler)



حضر جنازة رجل الأعمال الشهير وصانع اليخوت خالد يوكاي العديد من المشاهير مثل سيدا باكان وكيفانش تاتليتوغ وغيرهما، بالإضافة إلى العديد من رجال الأعمال. سيطر الحزن العارم أثناء التشييع وظهرت زوجته منهارة تمامًا وانهمرت دموعها بشدة خلال مراسم التشييع. وشوهدت تبكي بحرقة فوق نعشه، أُقيمت صلاة الجنازة في مسجد مرمرة بعد صلاة الظهر. وأظهرت اللقطات كيفانش تاتليتوغ وهو في حالة انهيار ويبكي صديق عمره بشدة أثناء الصلاة على جثمان صديقه وكذلك بدا في بعض اللقطات متأثرًا وهو يحمل النعش مع الحضور. وتم دفن خالد يوكاي في مقبرة عمرانية حكيم باشي في اسطنبول.



