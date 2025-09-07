أحلام تُحيي حفلًا غنائيًا على مسرح عبادي الجوهر في جدة.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - تُشارك الفنانة أحلام في فعاليات موسم جدة 2025، من خلال حفلٍ غنائي ضخم بالتزامع مع قُرب انتهاء موسم الصيف، حيث تستعد لمقابلة جمهورها في المملكة العربية السعودية، في سهرة طربية مميزة، تشدو فيها بباقة من أبرز أغانيها.

موعد ومكان حفل أحلام في جدة

ليلة غنائية فريدة

شروط حضور حفل أحلام في جدة

وتُحيي أحلام، حفلًا غنائيًا، يوم الجمعة القادم الموافق 12 سبتمبر الجاري، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، في جدة، حيث جرى فتح باب حجز التذاكر أمام الجمهور، فيما تتضمن التذاكر 14 فئة مختلفة.وروجت الشركة المنظمة لهذا الحفل المرتقب، عبر موقعها، حيث جاء: "عيشوا معنا أجمل اللحظات في حفل الملكةيوم 12 سبتمبر ضمن حفلات موسم جدة، لنستمتع بأغانيها الرائعة وأجواء فنية لا مثيل لها في عبادي الجوهر أرينا.. كونوا جزءًا من هذه الليلة الفريدة".وأوضحت أنّ فتح الأبواب سيكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبلة، فيما ينطلق الحفل بعد مرور ساعتين، ولن يُسمح للزوار بالدخول بعد بدء العرض وإغلاق الأبواب، إذ يجب على حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.

وأشارت إلى إمكانية تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

ويوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ الكترونية أو نشرها على شبكة الإنترنت، فضلًا عن الالتزام بقواعد الذوق العام بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقليد المملكة العربية السعودية.

وشددت على ضرورة الالتزام بالضوابط العامة وقواعد اللبس العامة حسب لائحة الذوق العام وهذه الضوابط تشمل، ألا تكون الأزياء شفافة أو مطابقة للون الجسم، أو ضيقة بحيث تظهر تفاصيل الجسم، وعدم ارتداء أزياء تحمل عبارات أو صور أو أشكال تخدش الحياء، أو الذوق العام أو إظهار الوشوم التي تنافي الذوق العام، وكذلك عدم ارتداء أزياء لعبارات أو صور أو أشكال فيها إثارة للعنصرية، أو النعرات، أو الترويج لتعاطي الممنوعات.

