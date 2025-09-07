فيديو طريف لحسن الرداد من على البحر.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - أثار النجم حسن الرداد تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الإجتماعي، بعد انتشار مقطع عفوي له نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، خلال قضاء إجازته الصيفية في إحدى المدن الساحلية برفقة الإعلامي رامي رضوان.

روح مرحة ورسالة هامة

الفيديو الذي ظهر فيهوهو يجري في مكانه، التقطه رضوان بأسلوب ساخر معلقاً: "في الجري مبيهزرش"، ليضيف بعداً كوميدياً إلى المشهد. وعلى الرغم من الطابع الطريف، لم يخلُ المقطع من رسالة جادة، إذ حرصعلى دعوة جمهوره إلى الإهتمام بممارسة رياضة الجري لما لها من فوائد مهمة للصحة.

المقطع حصد عدداً كبيراً من التعليقات والمشاركات، حيث أثنى المتابعون على عفوية الفنان وروح الدعابة التي يتمتع بها، إلى جانب الرسالة الإيجابية التي أراد إيصالها.

عمل سينمائي منتظر لـ حسن الرداد

تواجد درامي سابق

وفي سياقٍ آخر، يعود الفنان حسن الرداد إلى شاشة السينما بفيلم جديد، لازال في مرحلة التحضيرات حتى الآن، وهو "طه الغريب" المأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته، للكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، حيث قال في تصريحات إذاعية مؤخرًا: "إن شاء الله رواية طه الغريب أوعد الناس تبقى رواية مهمة ومختلفة جداً، والمشاعر الإنسانية فيها حلوة أوي، وقصة الحب رائعة ومختلفة، والشخصيات الموجودة في الفيلم كلها أبطال".ونافس، في موسم مسلسلات رمضان 2025، من خلال مسلسل "عقبال عندكم" والذي جمعه بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، حيث ظهرا خلال الأحداث كزوجين يخوضان رحلة يتعرفان فيها إلى النماذج المختلفة من الأزواج، وفي كل حلقتين يظهران بشخصيات مختلفة من ناحية الشكل والملابس، وكذلك المهنة التي يعمل فيها كل واحد؛ ليواجها العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

