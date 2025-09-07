عمر الجاسر لـ الخليج 365: سعيد لمشاركتي في مهرجان بغداد السينمائي الدولي الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - تلقى المخرج والفنان الدكتور عمر الجاسر الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب، دعوة للمشاركة في مهرجان بغداد السينمائي الدولي الثاني، المقرر انعقاده في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر 2025 بمدينة بغداد. ويتضمن المهرجان مسابقات للأفلام الروائية والقصيرة والوثائقية، إضافة إلى ورش تدريبية لتنمية مهارات الشباب السينمائي؛ وذلك بهدف تعزيز الثقافة السينمائية ودعم صناعة السينما.

وقال الجاسر في تصريح لـ"الخليج 365": "أنا سعيد جداً بهذه الدعوة، وأشكر إدارة مهرجان بغداد السينمائي الدولي الثاني، ممثلة بالدكتور جودي جبارة، رئيس المهرجان ونقيب الفنانين العراقيين، والدكتور حكمت البيضاني مدير المهرجان، على هذه الدعوة الكريمة التي أعتز بها، وأتمنى لهذه الدورة النجاح والتميز بما يليق بطموح وإبداع السينمائيين العراقيين والعرب كما عهدناهم".

وأضاف قائلاً: "ينظم هذا المهرجان نقابة الفنانين العراقيين، بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار ودائرة السينما والمسرح، وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء".

واختتم حديثه قائلاً: "أتمنى للمهرجان كل النجاح، ومن الأعماق أشكرهم على هذه الدعوة الكريمة، وبإذن الله سأكون حاضراً في هذا الحدث الجميل".

وتأتي هذه الدعوة تقديراً لمسيرة الجاسر الفنية ومساهماته في تطوير السينما العربية، حيث يشكّل حضوره إضافة نوعية تثري برنامج المهرجان، وتُسهم في تعزيز مكانته على المستويين الإقليمي والدولي. ويُعد الجاسر من أبرز الداعمين والمشاركين في المهرجانات السينمائية والمسرحية محلياً وعربياً، سواء كعضو لجنة تحكيم، أو مستشار فني وإعلامي، أو مكرَّم، أو ضيف شرف، حتى بات سفيراً وممثلاً للفن السعودي في كثير من المهرجانات الدولية.

آخر نشاطات عمر الجاسر

أشرف الدكتور والمخرج والفنان عمر الجاسر مؤخراً على فريق عمل لتحديد المواقع المناسبة؛ لتصوير فيلم جديد بعنوان "خط أحمر"، الذي سيجري تصويره بين المملكة العربية السعودية ومصر وجورجيا، بمشاركة نخبة من نجوم الفن السعوديين والمصريين، إلى جانب مشاركة فنانين من بعض الدول العربية الأخرى.

عمر الجاسر في سطور

اعتمدت الهيئة العليا لإدارة مهرجان مدنين السينمائي الدولي، في دورته الحادية عشرة بجربة – تونس، الدكتور عمر الجاسر عضواً في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، الذي ستُقام فعالياته من 25 إلى 28 أكتوبر 2025. كما عينته إدارة مهرجان "البساط الأحمر للفيلم الدولي 2025" بمدينة أغادير المغربية رئيساً شرفياً للمهرجان، ورُشح مستشاراً فنياً لمهرجان الأفلام القصيرة جداً، الذي أُقيم بمدينة العين السخنة في مصر.

الجاسر هو ممثل ومخرج سعودي، وعضو مجلس إدارة جمعية المنتجين السعوديين، ورئيس لجنة المسرح والسينما، ومن الأعضاء المؤسسين لجمعية المسرحيين السعوديين. يشغل منصب الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب، ومدير جمعية المنتجين والموزعين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة، إضافة إلى كونه مستشاراً فنياً لمهرجان الأفلام القصيرة جداً VS Films.

أسس فرقة "فنون جدة المسرحية"، وهي أول فرقة مسرحية خاصة في المملكة العربية السعودية تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون. ومن أبرز أعماله التلفزيونية: "خيمة على الطريق"، "الوهم"، "درب الخطايا"، "عندما تغيب الحقيقة"، "شباب البومب"، إلى جانب أعمال أخرى. وله إسهامات كبيرة في المسرح السعودي، حيث أسس "مسرح عمر الجاسر"، أول مسرح في المملكة تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون، وقدم من خلاله أول مسرحية تسجيلية سياسية سعودية عن أزمة الخليج.

