بحضور زوجها وابنتيها.. جنات تحتفل بألبومها الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 02:12 مساءً - احتفلت الفنانة جنات بطرح أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "ألوم على مين"، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، وذلك في أجواء مميزة، حيث حرصت على اصطحاب زوجها وابنتيها؛ لمشاركتها هذه اللحظة الخاصة، بجانب عدد من أصدقائها المقربين.

جنات تحتفل بألبومها الجديد برفقة أسرتها

جنات تحتفل بألبومها الجديد مع ابنتيها - الصورة من ستوري إنستغرام جنات

نشرتمجموعة صور من الحفل، عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام، وظهرتفي عدد من الصور والمقاطع المصورة وهي تقف على الريد كاربت برفقة زوجها وابنتيها، الذين حرصوا على التواجد لدعمها ومشاركتها هذه الخطوة المميزة في مشوارها الفني.

وفي أحد المقاطع، ظهرت وهي تغني برفقة الفنانة نسرين طافش، التي تجمعها بها علاقة صداقة قوية، وحرصت على التواجد لتهنئتها بهذه المناسبة المميزة.

جنات ونسرين طافش- الصورة من ستوري إنستغرام جنات

وقد تفاعل الجمهور مع هذه المقاطع، وأبدوا سعادتهم بنجاح جنات وبتجربتها الأخيرة، خاصةً أنها قدمت تجربة موسيقية متنوعة؛ تمزج بين أنماط الدراما والمقسوم، بالتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين.

حضور لافت لزوج جنات وابنتيها في حفل ألبومها الجديد- الصورة من ستوري إنستغرام جنات

أغاني ألبوم جنات في 2025

جنات تتعاون من نخبة من الموسيقيين في ألبومها الجديد

ألبومالجديد 2025، يضم 9 أغانٍ متنوعة، غالبيتها ينتمي إلى المقسوم، وهي: "أشيك واحدة"، "فات بكرة"، "مبسوطين"، "من الليلة"، "ألوم على مين"، "ماليش شبه"، "صبري طال"، "كاش كاش"، فضلًا عن أغنية "النص اللي يخص"، التي سبق وطرحتها قبل أيام، وحظيت بتفاعل كبير من قبل الجمهور.

تتعاون جنات في الألبوم الجديد، مع نخبة من أبرز الشعراء، والملحنين والموزعين، منهم: أدهم معتز، محب غبور، سيد حسن، عليم، تيام علي، مدين، محمود أنور، عمرو الشاذلي، إسلام رفعت، يوسف حسين وغيرهم، ومن المُقرر إطلاق الأغاني دفعة واحدة، بعيداً عن الطرح بشكلٍ متتابع، وذلك في ضوء عودة الألبومات الغنائية الكاملة للمشهد مُجدداً، بعد سنوات من الاتجاه إلى الطرح بشكل الـ"سينجل".

ويأتي الألبوم بعد فترة تحضيرات استمرت عدة أشهر، عملت خلالها جنات على تقديم ألوان موسيقية متنوعة تُرضي مختلف الأذواق، مستعينة بتجارب فنية متعددة في كتابة الكلمات وتلحين الأغنيات وتوزيعها؛ لتقدم عملاً فنياً يليق بجمهورها في الوطن العربي.

الأغنية الدعائية لجبل الحريم

الجدير بالذكر أن جنات انتهت خلال الفترة الماضية من تسجيل الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم "جبل الحريم"، الذي تقوم ببطولته كل من سوسن بدر ووفاء عامر، ومن المفترض أن يتم طرح الأغنية بالتزامن مع الحملة الترويجية للعمل قبل طرحه بدور العرض السينمائي.

فيلم جبل الحريم بطولة نسرين أمين، وفاء عامر، نهال عنبر، إنجي وجدان، نانسي صلاح، إلهام عبد البديع، أميرة العايدي، ندى بهجت، وتأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة، وجرى تصوير العمل ما بين القاهرة والعين السخنة. ويناقش الفيلم قضايا عديدة تهمّ المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، حيث إن الفيلم لا يتحامل على الرجل إطلاقاً.

