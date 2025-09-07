ياسمين رحمي لسيدتي: حكاية هند دعوة للوعي وشخصية يسرا صورة للأنانية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 02:12 مساءً - بين الدراما والواقع، استطاعت الفنانة ياسمين رحمي، خلال أحداث حكاية "هند" التي تأتي ضمن حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، أن تترك بصمة قوية من خلال شخصية "يسرا" التي لفتت أنظار الجمهور وعلقت في أذهانهم بقوة. "الخليج 365" أجرت معها حوارًا كشفت من خلاله عن كواليس تحضيرها للدور وكيف تعاملت مع أبعاد شخصية "يسرا" التي قدمتها، كما تحدثت عن أصعب المشاهد التي جسدت قسوتها، والرسالة الاجتماعية التي حملها العمل، كما فتحت قلبها أيضاً للحديث عن أجواء الكواليس مع فريق العمل، إضافة إلى تفاصيل مشاركتها السينمائية الجديدة في فيلم "طلقني".

حكاية هند..رسالة هامة

كيف تمكنتِ من أداء شخصية يسرا الشريرة في حكاية هند دون أن ينعكس رأيكِ الشخصي عليها؟

وماذا عن أكتر مشهد شعرت، بأنه عبر بوضوح عن قسوة شخصية يسرا وجعل الجمهور يصدق شرها؟

ياسمين رحمي وحازم إيهاب في كواليس حكاية هند - الصورة من المركز الإعلامي للمسلسل

القصة مستوحاة من أحداث حقيقية، هل أثر ذلك على طريقة تحضيرك للدور أو إحساسك أثناء التصوير؟

العمل يناقش قضايا اجتماعية وإنسانية شائكة برأيك، ما الرسالة التي تركتها حكاية هند لدى الجمهور؟

في البداية لم أكن أ تفهم المبررات الحقيقية وراء تصرفاتها، ولم أستطع تقبلها تماماً كشخصية، لكن بعد أن فكرت بعمق أدركت أن الإنسان لا يرى نفسه شريراً، وإنما يتصرف بدافع ما مر به من تجارب. ومن المؤكد أن هذه الشخصية عاشت ظروفاً قاسية لم أمر بها أنا شخصياً، بطبيعتي لا أملك القدرة على إيذاء الآخرين، وهذا لا يعني أن من يمر بظروف صعبة يحق له أن يؤذي غيره، لكن المنطق يقول إن ما مرت بههو ما شكلها بهذه الصورة، وهذا ما ساعدني على تجسيدها دون أن أُدخل رأيي الشخصي فيها.أكثر مشهد عبر عن قسوة "" كان في الحلقة الأخيرة، عندما جاءها شقيقها إلى المنزل وجلس عندها، ومع شكوى زوجها منه، بدأت هي أيضاً تشعر بالضيق من وجوده ومن طلباته، وقالت له بطريقة هادئة: "شوف لك مكان تاني"، في هذه اللحظة ظهرت حقيقة شخصية "" التي لا تنتمي لأحد، فلا انتماء لزوجها ولا لشقيقها فهي شخصية أنانية لا تفكر إلا في نفسها ومصلحتها فقط، دون أن تضع أي اعتبار للآخرين.الأحداث الحقيقية تعود للمؤلفة هند، وقد تعاطفت كثيراً مع فكرة أن هناك فتاة في الواقع ربما مرت بتجربة مشابهة، وعندما التقيت بها شخصياً مع بداية التصوير، وسمعت منها تفاصيل ما حدث، ازداد إحساسي بمدى صعوبة الموقف، فقد روت لي كيف أن "" كانت في عمرها تقريباً، وكانت من أقرب صديقاتها، لكنها في النهاية خانتها وتواطأت مع شقيقها ضدها، وهنا شعرت أن "" شخصية بوجهين، يصعب معاشرتها أو الوثوق بها.الرسالة هي أن الفتيات اللاتي قد ينخدعن في الشخص الذي يتقدم لهن، عليهن أن يكن أكثر وعياً وإدراكاً، فمن المهم أن تضع كل واحدة في ذهنها مساحة لاحتمال الخذلان، وألا تسلم تماماً بفكرة أن الطرف الآخر بالضرورة شخص طيب أو صادق أو لن يؤذيها، أحياناً الفتاة تكرر في نفسها: "أكيد لا.. أكيد هو كويس.. أكيد هو طيب.. مستحيل يعمل في كده"، لكن الواقع قد يكشف العكس.

ويجب أيضاً على الإنسان عدم المبالغة في العشم أو يفرط في الثقة بأي شخص مهما كانت درجة قرابته، حتى ولو كان أخاً أو أختاً. فالحياة قد تحمل مفاجآت صادمة، والخذلان قد يأتي من أقرب الناس. لذلك الوعي مطلوب، واليقظة ضرورية.

كذلك من الرسائل المهمة أن العلاقة السليمة قائمة على التوازن، لا تعطي أكثر مما تأخذ، ولا تقدم على حساب نفسك إذا لم تجد المقابل الحقيقي، مكملة: "على كل إنسان أن يميز بين من يهتم فعلاً بمصلحته ومن يتلاعب به أو يخدعه بمظاهر غير حقيقية".

كيف وجدتِ العمل مع فريق الحكاية، خاصةً مع ليلى أحمد زاهر وحازم إيهاب في خطوط درامية مشحونة بالصراعات؟

من ناحية الكواليس كانت الأجواء لطيفة جداً، فـ ليلى أحمد زاهر وكانا شديدي التركيز في أداء دوريهما، وكل واحد منهما كان حريصاً على تقديم الشخصية بأفضل صورة، ليلى تحديداً تمتلك براءة الأطفال في شخصيتها الحقيقية، فهي إنسانة جميلة وبسيطة وعفوية للغاية، وهذا ما جعل التعامل معها ممتعاً وسلساً.

أما أثناء تصوير المشاهد، فطبيعة الخطوط الدرامية المشحونة بالصراع انعكست على الأداء، فكان التوتر والحدة حاضرين بقوة أمام الكاميرا فقط، لكن بمجرد انتهاء المشهد، كانت الأجواء تعود للمرح والضحك، وكنا جميعاً نهزر ونتعامل بروح خفيفة. هذا التوازن بين جدية الأداء ودفء الكواليس جعل التجربة ممتعة ومليئة بالطاقة الإيجابية.

وتابعت: "الكواليس مشحونة أثناء تصوير المشاهد ولكن خارج المشاهد الدنيا لذيذة وبنهزر كلنا مع بعض".

طلقني: جديد ياسمين رحمي في عالم السينما

تشاركين حالياً في تصوير فيلم "طلقني".. ما الذي جذبكِ للمشاركة في عمل كوميدي يتناول قضية الطلاق من زاوية مختلفة؟

ما طبيعة الدور الذي تقدمينه، وهل هو قريب منكِ أم مختلف تماماً؟

الحقيقة أن الفيلم لا يتناول قضية الطلاق بزاوية مختلفة، بل هو في الأساس لا يناقش مشكلة الطلاق كقضية اجتماعية، القصة تدور حول زوجين يتعرضان لمشكلة معينة قد تؤدي إلى الطلاق، ومن هنا تبدأ سلسلة من المواقف و الصراعات وبالتالي فإن الطلاق ليس هو القضية المطروحة، بل مجرد احتمال ضمن الأحداث، بينما التركيز الأساسي ينصب على المواقف التي تنشأ من تلك الأزمة.الدور مختلف تماماً عني ولا يشبه شخصيتي الحقيقية، والفيلم في جوهره لا يناقش قضايا الزوج والزوجة، بل يطرح مواقف حياتية يتعرضون لها، وسنرى كيف يحاولون التعامل معها وحلها.

وأكثرما جذبني للمشاركة هو مخرج العمل، فقد سبق أن تعاونت معه في مسلسل بابا جه ومسلسل خيانة مشروعة، وهو من تبناني فنياً منذ بداياتي. لذلك أشعر بسعادة كبيرة في العمل معه مجدداً، وكان هذا أول ماجذبني للدور.

